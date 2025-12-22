Руският нашественик щурмува в сектора при Добропиля, хвърляйки части на морската си пехота. Използва 24 единици бронирана техника - танкове, бронирани машини на пехотата и бронетранспортьори, АТВ-та и мотори. Атаката беше посрещната от Първи корпус "Азов" и от "Птиците на Мадяр" - това съобщи в официалния си канал в Телеграм Роберт Мадяр, командващ Силите за безпилотни системи в украинската армия.

Според украинския морски пехотинец с позивна Kriegsforscher, руската атака с бронирана техника е извършена в района на село Разино. Секторът на боеве в направлението към Добропиля се намира северно от Покровск. Атаката е била спряна с помощта на артилерия, дронове и минни полета (ВИДЕО, 18+):

Именно откъм Добропиля украинската армия оказва непрекъснат натиск що се отнася до Покровск и Мирноград, като двата града така и не са устойчиво превзети и укрепени от руснаците - все още.

