Погром: "Азов" спря с гръм, трясък и много взривове руска атака с танкове и БТР-и (ВИДЕО)

Руският нашественик щурмува в сектора при Добропиля, хвърляйки части на морската си пехота. Използва 24 единици бронирана техника - танкове, бронирани машини на пехотата и бронетранспортьори, АТВ-та и мотори. Атаката беше посрещната от Първи корпус "Азов" и от "Птиците на Мадяр" - това съобщи в официалния си канал в Телеграм Роберт Мадяр, командващ Силите за безпилотни системи в украинската армия.
Още: Украйна превърна войната в гейминг: 40 точки за унищожен танк, 12 - за убит руски войник
Според украинския морски пехотинец с позивна Kriegsforscher, руската атака с бронирана техника е извършена в района на село Разино. Секторът на боеве в направлението към Добропиля се намира северно от Покровск. Атаката е била спряна с помощта на артилерия, дронове и минни полета (ВИДЕО, 18+):
Именно откъм Добропиля украинската армия оказва непрекъснат натиск що се отнася до Покровск и Мирноград, като двата града така и не са устойчиво превзети и укрепени от руснаците - все още.
Още: Русия за пръв път каза колко плаща за войната си в Украйна и пак уж превзе Купянск (ОБЗОР - ВИДЕО)