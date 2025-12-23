След Германия: Автомобил гази пешеходци и в Нидерландия (ВИДЕО)

Кола се вряза в множество в град Нунспет, на около 70 километра източно от Амстердам, в Нидерландия. Девет души бяха ранени. Полицията обяви, че на този етап не подозира да става дума за умишлена атака, предадоха Асошиейтед прес и Франс прес.

🔴🇳🇱 ALERTE INFO | Pays-Bas

Un véhicule a percuté des spectateurs lors d’une parade lumineuse de Noël à Nunspeet. 9 blessés, dont 3 graves.

La police évoque un accident, enquête en cours.pic.twitter.com/pig6ww7nN7 — Jon De Lorraine (@jon_delorraine) December 22, 2025

"В мислите си съм с пострадалите и с техните семейства“, заяви в „Екс“ Роб Йетен, който е напът да стане премиер на Нидерландия. Той изрази и огромна признателност и уважение към службите да спешно действие, които са положили всячески усилия, за да се погрижат възможно найдобре за ранените.

Трагедията се е разиграла в момент, в който множество хора са се били събрали, за да наблюдават парад на автомобили, украсени с коледни светлини. Заради инцидента парадът беше отложен, съобщи БТА. Според полицията водачът на автомобила, врязъл се в хората, е 56-годишна жена от Нунспет, която също е пострадала леко. Тя е била задържана, както е практиката при сериозен пътен инцидент. По-рано подобен инцидент се случи и в Германия.