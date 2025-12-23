"Алчност, лицемерие и долна политическа спекулация": Собственикът на Ботев Пловдив скочи на ПП-ДБ

Финансовият благодетел на Ботев Пловдив Илиян Филипов излезе с публикация в личния си фейсбук профил. Бизнесменът скочи на общинските съветници на Пловдив, част от политическа партия „Продължаваме промяната - Демократична България“. Повод за гнева на властимащия на "Колежа" е фактът, че въпросните политици са разпратили медиен сигнал, поставил под съмнение законността на коледния базар на „жълто-черните“ на „Христо Ботев“ и серията им инициативи преди светлия християнски празник.

Филипов: Ботев Пловдив раздаде хиляди подаръци напълно безвъзмездно на децата на този град

"Тази сутрин, в навечерието на коледните празници, с изумление установих, че група общински съветници от Пловдив отново са решили да използват името и авторитета на ПФК Ботев Пловдив за своето жалко политическо позициониране. Групата на ПП е разпратила медиен сигнал, с който цинично поставя под съмнение „законността“ на една благородна инициатива, създадена и реализирана от клуба -за децата на Пловдив", започва Филипов.

"Казвам го ясно и без заобикалки: Няма да ви позволя да използвате името на ПФК Ботев Пловдив за вашия политически PR. Вие говорите за законност? Вие -общинските съветници, които взимате между 36 000 и 44 000 лева годишно за около 70 часа „работа“ на година, плащани от джоба на пловдивчани? Стадион „Христо Ботев“ е отдаден под наем на ПФК Ботев Пловдив заедно с прилежащите площи, включително въпросния паркинг. И сега какво -искате да събирате втори път такси от същия терен?", попита той.

ЛИЧНА ПОЗИЦИЯ Тази сутрин, в навечерието на коледните празници, с изумление установих, че група общински съветници от... Posted by Илиян Филипов on Monday, December 22, 2025

"Да прибирате пари от сергии и атракциони, за да ги „разпределяте“ после по партийни каси и схеми? Това не е загриженост за законност. Това е алчност, лицемерие и долна политическа спекулация. Най-отвратителното е, че го правите в дни, в които коледният дух би трябвало да означава добрина, съпричастност и грижа за децата, а не чиновнически тормоз и партийни внушения.

На 19.12 – „Жълто-черната Коледа“ ПФК Ботев Пловдив раздаде хиляди подаръци напълно безвъзмездно на децата на този град. Без общинска помощ. Без субсидии. Без скрити интереси. А вие отново говорите за такси, разрешителни и „законност“, докато системно бездействате по истинските проблеми на Пловдив. Няма да ви позволя да използвате клуба ни за политически цели", завършва финансовият благодетел на Ботев Пловдив.

