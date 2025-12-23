Лайфстайл:

23 декември 2025, 02:00 часа 288 прочитания 0 коментара
Тръмп: Преговорите за мир в Украйна вървят добре (ВИДЕО)

Преговорите с Украйна и Русия вървят добре. Знаете, те загубиха 27 000 войници само миналия месец, основно войници, но имаше и цивилни. Но преговорите вървят добре, макар че има огромна омраза между двамата лидери - между президента Путин и президента Зеленски. Това заяви пред журналисти американският държавен глава Доналд Тръмп. Той обаче каза, че все пак разговорите вървят добре, като отново подчерта, че е разрешил осем войни.

По-рано тази вечер украинският президент Володимир Зеленски също потвърди, че преговорите със САЩ напредват, като изрази оптимизъм, че са изчистени някои от важните въпроси, за да има евентуален бъдещ мир. 

Още: Зеленски с подробности за последните мирни преговори, предупреди за мащабна руска атака навръх Коледа (ВИДЕО)

Елин Димитров
