Преговорите с Украйна и Русия вървят добре. Знаете, те загубиха 27 000 войници само миналия месец, основно войници, но имаше и цивилни. Но преговорите вървят добре, макар че има огромна омраза между двамата лидери - между президента Путин и президента Зеленски. Това заяви пред журналисти американският държавен глава Доналд Тръмп. Той обаче каза, че все пак разговорите вървят добре, като отново подчерта, че е разрешил осем войни.

Trump on Ukraine-Russia talks:



Talks are going okay. pic.twitter.com/HQUKzlj6D2 — Clash Report (@clashreport) December 22, 2025

По-рано тази вечер украинският президент Володимир Зеленски също потвърди, че преговорите със САЩ напредват, като изрази оптимизъм, че са изчистени някои от важните въпроси, за да има евентуален бъдещ мир.

