23 декември 2025, 01:30 часа 144 прочитания 0 коментара
Кола се вряза в автобусна спирка в Германия, има пострадали

Кола се вряза в автобусна спирка в германския град Гисен, на 53 километра северно от Франкфурт, предаде Асошиейтед прес. Трима души бяха ранени, един от които е в сериозно състояние. Водачът на превозното средство, 32-годишен мъж от Азербайджан и жител на Гисен, е бил откаран в ареста. Точните обстоятелства на инцидента все още не са ясни, заяви полицията. Води се разследване, предаде БТА.

Водачът първо е ударил колата си в две други коли, пътуващи в същата посока, преди да се блъсне в хора на автобусна спирка. После колата продължила курса си, преди да бъде спряна от полицията и водачът да бъде задържан. Тепърва ще се изяснява дали става въпрос за умишлена атака. 

Елин Димитров
