Трагедия в гейминг индустрията: Създателят на хитови видеоигри загина в автомобилна катастрофа.

Разработчикът на видеоигри Винс Зампела, чиито студия създадоха едни от най-продаваните заглавия в света, сред които Battlefield и Call of Duty, загина при катастрофа на магистралата Angeles Crest в Южна Калифорния, съобщава NBC4 Investigative Unit. Зампела е призната и уважавана фигура в индустрията за видеоигри. Той е ръководил Respawn Entertainment. Преди това е бил изпълнителен директор на Infinity Ward, разработчикът зад успешния франчайз Call of Duty.

Обстоятелствата на трагедията

Инцидентът е станал на живописната магистрала Angeles Crest Highway в планините Сан Габриел, северно от Лос Анджелис. Съобщението за инцидента е получено около 12:45 ч. Според Калифорнийския пътен патрул, превозно средство, движещо се на юг, е излязло от пътя по неизвестна причина и се е блъснало в бетонна бариера с пълна скорост. Ударът е бил толкова силен, че пътникът е бил изхвърлен от превозното средство, а то веднага се е възпламенило.

Шофьорът е бил заклещен в горящата кола и е починал на място. Пътникът е откаран в болница, но лекарите не са успели да го спасят.

Наследство в индустрията

Зампела завинаги вписа името си в историята на видеоигрите, издигайки се от продуцент до изпълнителен вицепрезидент на основни подразделения. Доскоро той заемаше тази позиция, отговаряйки за разработването на дългоочаквания шутър Battlefield 6 (2025). Той също така ръководеше излизането на успешния Star Wars: Jedi - Survivor (2023).

Като ръководител на Respawn и старши вицепрезидент, той донесе на света хитовата Battle Royale игра Apex Legends и дуологията Titanfall, и стартира успешния франчайз Star Wars с Jedi: Fallen Order. И може би най-важното – Зампела беше начело на жанра на съвременния военен шутър. Като ръководител на Infinity Ward, той ръководеше създаването на емблематичните Call of Duty 4: Modern Warfare и Modern Warfare 2 (оригиналните версии от 2007 и 2009 г.), а също така беше изпълнителен продуцент на Call of Duty 2. Освен това, Зампела ръководеше екипа в студиото на EA Playa Vista, работещ по поредицата видеоигри Battlefield.

