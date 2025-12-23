Войната в Украйна:

Трагедия в гейминг индустрията: Създателят на хитови видеоигри загина в автомобилна катастрофа.

23 декември 2025, 00:10 часа 371 прочитания 0 коментара
Трагедия в гейминг индустрията: Създателят на хитови видеоигри загина в автомобилна катастрофа.

Разработчикът на видеоигри Винс Зампела, чиито студия създадоха едни от най-продаваните заглавия в света, сред които Battlefield и Call of Duty, загина при катастрофа на магистралата Angeles Crest в Южна Калифорния, съобщава NBC4 Investigative Unit. Зампела е призната и уважавана фигура в индустрията за видеоигри. Той е ръководил Respawn Entertainment. Преди това е бил изпълнителен директор на Infinity Ward, разработчикът зад успешния франчайз Call of Duty.

Още: Почина известният български дизайнер на видеоигри Виктор Антонов (ВИДЕО)

Обстоятелствата на трагедията

Инцидентът е станал на живописната магистрала Angeles Crest Highway в планините Сан Габриел, северно от Лос Анджелис. Съобщението за инцидента е получено около 12:45 ч. Според Калифорнийския пътен патрул, превозно средство, движещо се на юг, е излязло от пътя по неизвестна причина и се е блъснало в бетонна бариера с пълна скорост. Ударът е бил толкова силен, че пътникът е бил изхвърлен от превозното средство, а то веднага се е възпламенило.

Още: "Astro Bot" е най-добрата видеоигра за 2024 г. (ВИДЕО)

Шофьорът е бил заклещен в горящата кола и е починал на място. Пътникът е откаран в болница, но лекарите не са успели да го спасят.

Наследство в индустрията

Зампела завинаги вписа името си в историята на видеоигрите, издигайки се от продуцент до изпълнителен вицепрезидент на основни подразделения. Доскоро той заемаше тази позиция, отговаряйки за разработването на дългоочаквания шутър Battlefield 6 (2025). Той също така ръководеше излизането на успешния Star Wars: Jedi - Survivor (2023).

Още: Къде дебне по-големият риск за тийнейджърите?

Като ръководител на Respawn и старши вицепрезидент, той донесе на света хитовата Battle Royale игра Apex Legends и дуологията Titanfall, и стартира успешния франчайз Star Wars с Jedi: Fallen Order. И може би най-важното – Зампела беше начело на жанра на съвременния военен шутър. Като ръководител на Infinity Ward, той ръководеше създаването на емблематичните Call of Duty 4: Modern Warfare и Modern Warfare 2 (оригиналните версии от 2007 и 2009 г.), а също така беше изпълнителен продуцент на Call of Duty 2. Освен това, Зампела ръководеше екипа в студиото на EA Playa Vista, работещ по поредицата видеоигри Battlefield.

Още: Заради постоянна игра на смартфона: Абсурдно изкривяване на гръбнака за малко да убие млад мъж (СНИМКИ)

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Call of Duty катастрофа трагедия видеоигри Star Wars Battlefront
Още от Технологии
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес