Мелони продава на търг iPad-а от Зеленски и обувки от змийска кожа на питон

Италианският премиер Джорджа Мелони ще продаде на търг 273 подаръка на обща стойност около 800 000 евро, които е получила от висши държавни лидери за последните три години. Сред вещите са бижута, сини обувки от кожа на питон със златни токчета, направени от саудитски дизайнер, статуетката, изобразяваща аржентинския президент Хавиер Милей с резачка в ръце, която той самият й поднесе, както и порцелановият сервиз за кафе от легендарната унгарска марка Herend, подарен й от премиера Виктор Орбан.

На търг отиват също и шалът, който албанският премиер Еди Рама тържествено поднесе на Мелони за рождения й ден, паднал на колене, също така iPad-ът, който й подари Володимир Зеленски, традиционна дреха, дарена й от индийския премиер Нарендра Моди, диамантена огърлица от узбекския президент Шавкат Мирзийоев и дори чувал с ориз от пакистанския премиер.

Приходите от търга ще бъдат дарени за благотворителност. Римската аукционна къща Bertolami Fine Art, която ще бъде домакин на продажбите, има право на 5% от приходите, до максимум 40 000 евро.

Причината Мелони да продаде всички тези скъпи вещи не е, че тя не ги харесва, а защото по закон италианските министър-председатели не могат да задържат предмети за себе си, ако стойността им надвишава 300 евро.

Засега все още няма точна информация кога ще се проведе търгът.

