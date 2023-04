Зеленски разкри за напредък по създаването на трибунал за руската агресия

"Подготвяме някои важни, мощни стъпки, за да консолидираме повече партньорите и да дадем повече енергия за създаването на трибунал за престъплението руска агресия. За да ускорим разгрома на терористичната държава", заяви украинският държавен глава във вечерното си видеообръщение.

Той допълни, че се подготвят и нови решения за санкции срещу лица и компании, работещи за руския военно-промишлен комплекс, срещу чуждестранни субекти, чиито доставки помагат на Русия да удължи агресията.

Important steps for the tribunal on Russian aggression will follow in May, Zelenskyy said



"We are preparing some important, powerful steps to consolidate partners more and give more energy to create a tribunal for the crime of Russian aggression," Ukrainian president said in an…