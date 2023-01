Европарламентът подкрепи специален трибунал за Путин и Лукашенко

Необвързващата резолюция беше одобрена с 472 гласа "за", 19 "против" и 33 "въздържал се" в ЕП този четвъртък. Този ход на евродепутатите подчерта желанието на ЕС да направи така, че Русия да бъде изправена пред съд за войната на Владимир Путин в Украйна.

Документът гласи, че ще се разследват не само руският президент и ръководството на Руската федерация, но също така и беларуският диктатор Александър Лукашенко и хората около него. Минск е основният съюзник на Москва, а Беларус предостави територията си на руснаците да извършват оттам нападения срещу украинската страна.

ОЩЕ: Мащабна въздушна тревога в Украйна, от Беларус са излетели МиГ-31К, носители на "Кинжал"

Законодателният орган днес призова ЕС "да работи в тясно сътрудничество с Украйна за търсене и изграждане на политическа подкрепа в Общото събрание на ООН и други международни форуми за създаването на специален трибунал за престъплението агресия срещу Украйна". Преди дни Киев вече обяви, че ще внесе такава резолюция в ООН през 2023 г.

Призивът беше отправен въпреки изявлението на главния прокурор на Международния наказателен съд в Хага, че неговата институция е в състояние да се справи ефективно с военните престъпления, извършени в Украйна. Карим Кан се противопостави на плана на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за създаване на нов специален съд.

Европейският парламент обаче заяви, че "счита, че създаването на специалния трибунал ще допълни усилията за разследване на МНС и неговия прокурор, тъй като ще се съсредоточи върху предполагаемия геноцид, военни престъпления и престъпления срещу човечеството, извършени в Украйна".

Базираният в Хага Международен наказателен съд започна разследване на военни престъпления в Украйна, но не може да преследва престъплението агресия - акт на нахлуване в друга държава, тъй като Руската федерация не е подписала Римския статут. Това е договорът, с който е създаден съдът.

През декември Нидерландия обяви, че е готова да приеме нов, подкрепян от ООН трибунал, който да съди Русия за инвазията ѝ в Украйна и военните ѝ престъпления. Преди това председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен каза, че ще е необходим такъв съд с широка международна подкрепа, за да се гарантира, че руската агресия няма да остане ненаказана. След думите ѝ Франция започна работа с международните си партньори, включително украинците, по предложението на ЕК.

Откакто руският президент Владимир Путин започна инвазията в Украйна на 24 февруари, военните му сили са обвинявани в различни престъпления от убийства в Буча и Мариупол до смъртоносни нападения срещу граждански обекти.

"Приветствам приемането на резолюцията на Европейския парламент относно създаването на специален трибунал за престъплението агресия срещу Украйна. Призовавам всички наши партньори да подкрепят създаването на такъв трибунал. Русия трябва да бъде подведена под отговорност за своята агресивна война и справедливостта трябва да възтържествува", написа в Twitter Володимир Зеленски.

I welcome the adoption of the @Europarl_EN resolution on the establishment of a Special tribunal for the crime of aggression against Ukraine. I call on all our partners to support such a tribunal. Russia must be held accountable for its war of aggression and justice must prevail.