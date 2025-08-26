Войната в Украйна:

Зеленски: Украйна е готова да сложи край на войната, решението зависи от световните лидери

26 август 2025, 22:33 часа 364 прочитания 0 коментара
Зеленски: Украйна е готова да сложи край на войната, решението зависи от световните лидери

"Тази седмица ще има контакти с Турция, държавите от Персийския залив, с европейски страни, които могат да станат платформа за преговори с руснаците", заяви украинският президент Володимир Зеленски във вечерното си видеообръщение. От страна на Киев "всичко ще е възможно най-добре подготвено, за да сложим край на войната", допълни той. "Важно е нашите партньори да потвърдят това. И в бъдеще всичко ще зависи само от готовността на световните лидери - на първо място САЩ - да окажат натиск на Русия", подчерта Зеленски.

За да спрат Русия: Финландия и Полша впрягат природните сили

Нови санкции

Според него необходими са нови стъпки и допълнителен натиск чрез санкции и мита, които да принудят Москва да сложи край на войната. Той отбеляза, че вчера е разговарял по въпроса със специалния пратеник на президента на САЩ генерал Кийт Келог. 

Още: FT разкри плановете на САЩ за Украйна след края на войната

"След срещата ни във Вашингтон имаме нова основа за съвместна работа. Това е важно", отбеляза Зеленски. В същото време Русия изпраща сигнали, които показват нежеланието ѝ да се ангажира с реални преговори, смята украинският президент.

"Това може да се промени само с твърди санкции, твърди мита - с реален натиск", изтъкна Зеленски.

Украйна обяви промени в правилата за преминаване на границата

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
Володимир Зеленски война Украйна
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес