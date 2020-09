Синът на Джон Ленън ще води радиошоу за 80 години от рождението му

Документалната програма на Радио 2 е в две части. Шон разговаря и със своя полубрат Джулиън за баща им, както и с Елтън Джон.В спомените си сега се връщам като фен, казва Пол Маккартни за запознанството си с легендарния творец, с когото са съоснователи на "Бийтълс"."Какъв късметлия бях да срещна това странно момче, което свиреше музика като мен, с когото се сближихме и се допълвахме един другиго", казва Маккартни в интервюто. По време на разговора Маккартни свири и една от първите песни, които създават заедно с Джон Ленън "Just Fun". Двамата я написали, когато бягали от училище и песента не е записвана официално, макар откъс от нея да звучи във филма "Let It Be". Пол признава в интервюто, че първите опити да творят заедно с Джон "не бяха много добри". "После започнахме да пишем малко по-добри парчета и се наслаждавахме на процеса да се учим един от други и нещата потръгнаха". " Джон Ленън е един от най-популярните и обичани музиканти от аудиторията на Радио 2, така че за нас е чест и сме развълнувани, че първата радиопрограма, в която той разговаря надълго и нашироко за баща си заедно с брат си Джулиън, с Пол Маккартни и Елтън Джон, ще се излъчи в нашата мрежа", каза директорът на Радио 2 Хелън Томас. Предаването ще се излъчи на 3-ти и на 4-ти октомври, преди рождения ден на Ленън, който е на 9 октомври.Ленън беше застрелян през апартамента си в Ню Йорк през 1980 г. Убиецът му Марк Чапман се извини на вдовицата му Йоко Оно през август, по време на съдебно заседание за освобождаването му под гаранция. "Искам само да подчертая, че съжалявам за престъплението си", каза Чапман. "Това бе изключително егоистично действие. Съжалявам за болката, която съм причинил на Оно. Не спирам да мисля за това".