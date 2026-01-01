Еднакви и различни: Особености на банкнотите и монетите в евро

България вече е член на еврозоната и еврото е официално разплащателно средство у нас. Банкнотите и монетите в евро обаче имат някои особености.

От днес Паисий Хилендарски, Иван Рилски и Мадарският конник ни посрещат на евромонетите от 2 и 1 евро, както и от номиналите от 50 до 1 евроцент.

Думата "стотинка" ще бъде запазена на българската страна, а на монетата от 2 евро, където е изобразен Отец Паисий, пише "БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ".

Банкнотите - еднакви за всички, монетите - индивидуални

Евробанкнотите са еднакви за всички 21 държави в еврозоната, плюс още няколко, които са въвели единната валута без да са част от единното пространство.

Монетите обаче са индивидуални. Всяка страна избира собствен облик на националната страна на евромонетите си.

Източник: БГНЕС

При банкнотите можем да открием специално послание. До момента има две серии, но се подготвя и трета.

В първата серия има 7 различни банкноти от 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро, които можем все още да срещнем в обращение. От 2013 г. те постепенно започнаха да бъдат заменяни от втората серия, позната още като серия "Европа". Тя съдържа същите купюри, но без банкнотата от 500 евро, която все още е в обращение, но вече не се печатат нови бройки.

Новият дизайн на серия "Европа" е идентичен с този на първите банкноти, но има и допълнителни елементи. Сред тях е и прецедентът, че за първи път думата "евро" е изписана на кирилица, именно по настояване на България, предаде БНР.

Емитирането на серия с нов дизайн се подготвя отново от Европейската централна банка, но все още няма окончателно решение как ще изглеждат новите евро банкноти.

Засега се знае, че са определени две възможности за теми – "Европейската култура" и "Реки и птици".

На гражданите на страните от еврозоната ще бъде предоставена възможността да направят този избор.