Нима има нещо по-хубаво от това да се насладите на чаша любимо вино в края на студения ден? Вероятно има повече правила около виното, отколкото около всяка друга напитка, и понякога е добре да ги нарушите. Друг път те са митове, които се разпространяват от човек на човек, като някакъв вид градска легенда. Едно твърдение за тази алкохолна напитка, което можете да пренебрегнете, е, че трябва да я оставите да диша.

И така – трябва ли виното наистина да диша?

Оставянето на виното да диша е актът на оставяне на течността да престои след отварянето ѝ. Това може да се постигне и чрез наливане на вино в широка чаша, като декантер. Препоръчителната продължителност на „дишането“ може да варира в зависимост от вида вино: За Пино Ноар може да е само 15 минути, докато Каб Блан може да престои цял час. Основната идея обаче е същата: да се подобри вкусът и ароматът. Оставянето на Каб Блан да диша е било необходимо в миналото поради вече остарелите производствени процеси. Но за едно съвременно вино можете да пропуснете почти цялата стъпка и да му се насладите директно от бутилката (или кутията – няма да ви съдим).

Откъде произлиза този мит?

Да, произходът на този мит идва от време, когато всъщност е бил истина. В ранните дни на търговското винопроизводство виното се е консервирало със сяра, известна още като „онова, което мирише на развалени яйца“, за да му помогне да пътува на дълги разстояния. В този контекст практиката на проветряване на виното е имала малко повече смисъл. За щастие, съвременните техники означават липса на миризма и няма нужда да слушаме този мит за виното вече.

Има ли смисъл да се оставя виното да диша в наши дни тогава? Зависи кого питате. Някои любители на виното твърдят, че има известна полза от аерирането на голяма бутилка червено вино с прилично до високо качество. Производствената компания Coravin подчертава, че дишането е „особено важно за младите червени вина“, за да достигнат пълния си вкусов потенциал. Процесът „може да смекчи острите ръбове“ на таниновите вина, дори на тези без сярна миризма. Поддръжници на практиката твърдят, че дишането може да засили аромата на виното по добър начин (макар и не винаги) и признава, че в крайна сметка решението зависи от вас. И все пак, освен ако нямате много, много скъпо червено вино, можете да пропуснете спокойно тази стъпка.

