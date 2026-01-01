Банкоматите вече пускат евро

От банкомати на редица банки в София вече могат да бъдат теглени евробанкноти.

След полунощ днес в България официално в обращение вече са евробанкнотите и евромонетите, след като страната ни стана 21-вата членка на еврозоната.

1 месец е периодът на двойно плащане - до края на януари левът е равностойно средство за разплащане заедно с еврото, а от 1 февруари то ще остане единствената валута, съгласно Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Банкомати на редица банки, разположени в централни райони на столицата, функционират без проблеми и от тях могат да бъдат теглени суми в евро, предаде БТА.

Без смущения с евро работят банкомати на "УниКредит Булбанк", "Банка ДСК" и "Централна кооперативна банка" - ЦКБ, "Обединена българска банка" - ОББ и "Инвестбанк".

Източник: БГНЕС

Имаше техническо прекъсване

Дни преди приемането на еврото банките в страната предупредиха за техническо прекъсване за пренастройване на системите за работа в евро, което обхвана основно диапазона от 21:00 часа на 31 декември до 01:00 часа след полунощ на 1 януари.

След приключване на техническото пренастройване от банкоматите пари ще могат да се теглят единствено в евро.

Гражданите ще могат да обменят левове в евро на касите на търговските банки в страната през цялата 2026 г., като до средата на годината това ще се случва без такси. След тази дата търговските банки могат да приложат такси за превалутирането.

Гражданите могат да обменят левове през 2026 година и в клоновете на "Български пощи", докато Българската народна банка ще обменя левове в евро без такси и комисиони безсрочно.