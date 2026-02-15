Най-важните новини за деня: 15 февруари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 15 февруари 2026 г.

Трагедията "Петрохан"

"НЯМА ДА СЕ ИЗМЪКНЕТЕ ОТ ЗЛОВЕЩИЯ СКАНДАЛ": ОРЪЖИЯТА ОТ "ПЕТРОХАН" БИЛИ РАЗРЕШЕНИ ПРИ РАШКОВ, КАЛИН СТОЯНОВ БИЛ ЧИСТ

Разрешителното за оръжията от сагата "Петрохан" е подписано от началника на РУ - Монтана, приятел на областния координатор на "Продължаваме промяната" за района, по времето на Бойко Рашков като вътрешен министър и при директор на ОДМВР - Монтана, назначен от Рашков. Това обяви на своя Фейсбук профил Калин Стоянов, депутат от "ДПС-Ново Начало" и министър на вътрешните работи през 2023 г. и 2024 г.

МАЙКАТА НА ЖЕРТВА ОТ СЛУЧАЯ "ПЕТРОХАН-ОКОЛЧИЦА": В ЗАВЕЩАНИЕТО СИ КАЛУШЕВ ДАВАШЕ ВСИЧКО НА НИКОЛАЙ И АЛЕКСАНДЪР

"Ивайло Калушев има завещание и аз знам какво съдържа. И съм изключително облекчена, че не съм единственият човек - майка му също знае. Смятам, че и полицията знае, защото не ми беше зададен въпрос. Завещанието на Ивайло Калушев – всичко, което той притежава, отива към двете деца (Николай Златков и Александър Макулев - бел. ред.). Това заяви пред Нова ТВ майката на 22-годишния Николай Златков, който беше открит мъртъв в кемпера под връх Околчица заедно с Калушев и Макулев - дни след като трите тела на Дечо Василев, Пламен Статев и Ивайло Иванов бяха намерени пред хижа "Петрохан".

ВАСИЛ ТЕРЗИЕВ СЕ СРЕЩАЛ 9-10 ПЪТИ С ЖЕРТВИТЕ ОТ "ПЕТРОХАН", САМИ МУ ПОИСКАЛИ ПАРИ

Столичният кмет Васил Терзиев съобщи пред bTV на 15 февруари, че е познавал и шестте жертви от кървавия случай „Петрохан-Околчица“. Той заяви, че се е виждал с тях 9-10 пъти и че те сами го помолили да им дари средства. Градоначалникът на София от ПП-ДБ каза, че е дарявал големи суми пари – „милиони левове“, с платени данъци върху тях, за много различни каузи, включително на други неправителствени организации, които се занимават с опазване на природата.

НАЙ-УЖАСЯВАЩИТЕ НЕРАЗКРИТИ УБИЙСТВА, КОИТО И ДО ДНЕС ТЕРЗАЯТ УМОВЕТЕ (СНИМКИ)

Случаят "Петрохан" се превърна в нещо, от което на човек може свят да му се завие - и това стана благодарение на информацията, изнасяна до момента от службите. Тази гадна мътилка, в която плуват шестима загинали и огромен брой въпросителни и подозрения, се надяваме да намери - скоро - своето разрешение, за да се успокои обществото. Междувременно това ни подсети да потърсим други зловещи случаи с масови касапници, които са изключително мистериозни и са останали неразкрити в продължение на дълги години. Всъщност всичките четири, описани по-долу, са такива до ден-днешен.

Общество и вътрешна политика

НАТИСК, НЕАДЕКВАТНОСТ И ЛИПСА НА ПОДКРЕПА ОТ МЗ: КАКВО СЕ КРИЕ ЗАД СКАНДАЛА В ПЕДИАТРИЯТА И КАК МОЖЕ ДА НЯМАМЕ ДЕТСКА БОЛНИЦА

Министерство на здравеопазването е лош стопанин, който неглижира детското здравеопазване. В резултат на иституционален натиск, довел до напускането на директора на Специализираната болница за активно лечение по детски болести "Проф. Иван Митев" д-р Благомир Здравков, лечебното заведение е изправено пред криза.

КЕВР ОБЯВИ: ПОТРЕБЛЕНИЕТО Е СКОЧИЛО С НАД 30% И ЗАТОВА СМЕТКИТЕ ЗА ТОК СА ВИСОКИ

Проверките на Комисията за енергийно и водно регулиране на доставчиците на ток заради високите януарски сметки на битовите потребители показват, че потреблението на енергия е нараснало с над 30% спрямо декември.

ДВУЦИФРЕН СКОК ОТНОВО С ОПРАВДАНИЕТО ЗА ИНФЛАЦИЯ: ВИЖТЕ КОЛКО ПО-СКЪПО ЩЕ Е МОРЕТО ТАЗИ ГОДИНА

Първото море след влизането ни в еврозоната ще ни излезе солено. Туристическият бранш е категоричен, че се налага да вдигнат цените, но причината не бил преходът към еврото, а инфлацията и поскъпването на услугите и продуктите.

СИСТЕМА СРЕЩУ ДРОНОВЕ: И БЪЛГАРИЯ ЛИ Е ЗАПОЧНАЛА ДА СЕ ГОТВИ ЗА ВОЙНА?

В различни конфигурации чрез европейския механизъм за финансиране на отбраната SAFE България е изразила интерес към покупката на над 100 гръцки антидрон системи "Кентавър" (Centauros).

ДЕЛЯН ДОБРЕВ НАРУШИ МЪЛЧАНИЕТО И СЛОЖИ ТОЧКА: ТРЪГВА ЛИ СИ ОТ ГЕРБ?

Депутатът от ГЕРБ, председател на Комисията по бюджет и финанси в парламента и бивш енергиен министър Делян Добрев отговори на спекулациите в публичното пространство, че напуска партията на Бойко Борисов. Информацията се появи снощи, 14 февруари, цитирана от bTV, но до момента нямаше официален коментар от самия Добрев. Той наруши мълчанието с публикация във Facebook в ранния следобед на 15 февруари, неделя.

ПАНИКА СРЕД МАКЕДОНИСТИТЕ ЗАРАДИ БЪЛГАРИТЕ В АЛБАНИЯ: СЪЗДАДОХА НОВ ПРОВОДНИК НА ПРОПАГАНДА

Македонистката организация в Албания "Илинден - Тирана", която е клон на непризнатата в България ОМО "Илинден" и която е считана за маргинална организация в самата албанска страна - тази седмица създаде нов сайт за малцинствата. Сайтът се казва minoritete.al, което в превод от албански означава "малцинства". Сайтът бе рекламиран още в началото на седмицата от председателя на "Илинден - Тирана" Никола Гюрджай.

НАВОДНЕНИЯ, ПАДНАЛИ ДЪРВЕТА И НАСЕЛЕНИ МЕСТА БЕЗ ТОК: РЕЗУЛТАТЪТ ОТ ПОРОИТЕ И ВЯТЪРА В ЮЖНА БЪЛГАРИЯ (ВИДЕО)

Проливните дъждове у нас в неделя, 15 февруари, причиниха щети в няколко града. До момента има сигнали за наводнени къщи в Неделино, съобщи за NOVA зам.-областният управител Адриан Петров. На място работят аварийни екипи. Шест са селищата в общината без ток заради скъсани електропроводи. Проблеми с електрозахранването има и в Доспатско. Реките в Смолянска област са на критичните нива, но засега няма пряка опасност за населението. Река Арда е заляла мост край маданското село Вехтино. Прекъснат е достъпът до една от махалите. Лека кола е затисната от паднала подпорна стена в село Старцево, Златоградско. Няма пострадали хора.

Войната в Украйна

ИГРА НА ТРОНОВЕ ЗА УКРАЙНА: ГОЛЕМИТЕ МАНЕВРИ. РУСИЯ СТРАДА НА ФРОНТА ЗАРАДИ ЛИПСАТА НА STARLINK (ОБЗОР - ВИДЕО)

Гаранции за сигурност в срок от 15 години – това са предложили САЩ на Украйна след сключване на мирно споразумение с Русия. Думите са на украинския президент Володимир Зеленски – информацията за срока не излиза за пръв път публично сега, но Зеленски уточни нещо, което беше уточнявано и преди: че Украйна иска гаранции за срок от поне 30 години или дори 50 години.

ДОКАТО ПРЕСИЧА ГРАНИЦАТА: ЗАДЪРЖАХА БИВШ УКРАИНСКИ МИНИСТЪР, ЗАМЕСЕН В КОРУПЦИОННИЯ СКАНДАЛ С "ЕНЕРГОАТОМ"

В нощта на 15 февруари украинският бивш министър на енергетиката и правосъдието Герман Галущенко (Херман Халущенко) е бил задържан при опит да пресече границата и да напусне страната, съобщава "Украинска правда" въз основа на информация от източник "в политическите кръгове". Посочва се, че той е бил свален от влака. Галущенко бе освободен от държавния си пост заради корупционния скандал около "Енергоатом", в който основна фигура бе бившият бизнес партньор на президента Володимир Зеленски - Тимур Миндич.