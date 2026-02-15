България има сребърен медалист от Европейското по спортна стрелба за младежи в Бургас!

Виктор Бонев спечели сребърен медал на 10 мeтра въздушен пистолет соло от Европейското първенство по спортна стрелба за младежи в Бургас. Родният представител стреля отлично и стигна до финала, където в битката за златото отстъпи на състезаващия се с неутрален статут Ислам Шамсутдинов с 12:15. Бронзовото отличие е за поляка Виктор Луказ Копивода. Това е втори медал Виктор Бонев, който остана втори и на трио заедно с Дамян Илиев и Петър Иванов.

Тримата ни таланти завършиха първи на квалификацията, след което на четвъртфинала бяха трети, за да се класират за полуфинала на най-добрите четири отбора. Българите стигнаха драматично до мача за златото с последен изстрел на Дамян Илиев. В срещата за титлата те отстъпиха на Полша с 9:17. Трети се наредиха индивидуалните неутрални атлети.

Иначе след среброто на соло Виктор Бонев беше поздравен лично от президента на Българския стрелкови съюз Весела Лечева, която изгледа двубоя за златото заедно с президента на Европейската конфедерация по стрелба Александър Ратнер и генералния секретар на Европейската конфедерация по стрелба Яхор Алейник. Честта да награди медалистите имаше вицепрезидентът на Българския стрелкови съюз Елка Васева.

Виктор Бонев пък имаше щастието да сподели успеха със своята сестра близначка и своята приятелка - също част от българския национален отбор.

