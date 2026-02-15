Наполи и Рома си спретнаха зрелищно голово дерби, Болоня прекъсна лоша серия (Резултати от Серия А)

Наполи и Рома завършиха 2:2 в интригуващ двубой от 25-ия кръг на Серия А. „Вълците“ от Рим на два пъти повеждаха в резултата, но "партенопейците" успяваха да се върнат.
По-рано през деня Болоня спечели с 2:1 при визитата си на Торино. "Хрътките" направи крачка към излизане от кризата, а също така и свалиха поне малко напрежението от треньора им Винченцо Италиано. С успеха си днес – първи от пет мача насам, „рособлу“ събра 33 точки, които им отреждат 8-о място. Торино е на 14-о място с 27 точки, само с една победа в последните пет срещи и аванс от 6 пункта над зоната на изпадащите.
Резултати от 25-тия кръг в Серия "А":
Удинезе - Сасуоло - 1:2
Кремонезе - Дженоа - 0:0
Парма - Верона - 2:1
Торино - Болоня - 1:2
Наполи - Рома
от събота:
Комо - Фиорентина - 1:2
Пиза - Милан - 1:2