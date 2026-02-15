Месни заговезни 2026: Най-важните традиции, които трябва да спазите днес

Месни заговезни е важен празник в българския народен календар, който бележи началото на Великденския пост. През 2026 година отбелязваме Месни заговезни на 15 февруари. На този ден хората традиционно се събират със семейството и приятелите си, за да се насладят на последната възможност да консумират месо преди началото на поста.

Традиции на Месни заговезни

На Месни заговезни се спазват някои вярвания, традиции и обичаи, ето най-разпространените и познати:

Посещение на църква: Някои хора посещават църквата на този ден, за да се помолят за здраве и благополучие. Това може да бъде разглеждано като начин за търсене на защита.

Прошка: Традицията на прошка (постене) започва след Месни заговезни. Прошката и помирението с близките хора се считат за важен елемент за вътрешен мир и хармония.

Трапезата на Месни заговезни

За Месни заговезни се приготвят различни традиционни ястия, които включват месо, тъй като това е последният ден преди началото на Великденския пост, когато е позволено да се яде месо. Ето някои от най-често приготвяните ястия на този ден:

Печено месо: Най-често се приготвя печено свинско или агнешко месо. Може да бъде пълнено с ориз, зеленчуци или други добавки. Печеното месо символизира завършекът на зимните празници и изобилието на храната.

Сармички с месо: Сармите с лозови листа или зелеви листа, пълнени с месо и ориз, са популярно ястие на този ден. Те са вкусни и питателни, и често се сервират заедно с кисело мляко.

Кюфтета и кебапчета: Тези месни специалитети също са често срещани на трапезата на Месни заговезни. Кюфтетата и кебапчетата са любими на много хора и са символ на българската кухня и традиция.

Питка и баници: Освен месни ястия, на масата често присъстват и различни видове печива като питки и баници, които могат да бъдат както солени, така и сладки. Баницата с месо или сирене е особено популярна и се приготвя в различни варианти според региона.

Салати и гарнитури: Различни салати и гарнитури като шопска салата, картофена салата, кисело зеле и печени картофи допълват основните ястия. Те придават свежест и разнообразие на трапезата.

Десерти: За десерт могат да се сервират традиционни български сладкиши като баклава, тиквеник или кекс. Десертите добавят сладост и удоволствие към празничната вечеря.

Червено вино: Червеното вино често присъства на трапезата като символ на благоденствието и семейната сплотеност. То допълва вкуса на месните ястия.

След тази вечеря започва подготовката за предстоящите пости, а домакините изключват месните продукти от менюто на семейството, за да се спазят каноните на Църквата. В някои региони на България празникът е съпроводен с кукерски игри, където маскирани мъже обикалят селата, дрънкат с чанове и гонят злите духове, за да осигурят плодородие и здраве през годината.

Месни заговезни е винаги в неделя, осем седмици преди Великден, а през 2026 година той се пада на 12 април. Празникът получава названието си от традиционната семейна вечеря с месни ястия, след което е забранено да се яде месо до края на Великденския пост. В седмицата след Месни заговезни до Сирни заговезни е позволено да се ядат яйца и млечни продукти. Това са и последните дни на веселие преди началото на най-строгите пости през годината.

