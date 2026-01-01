Любопитно:

Сградата на ЕЦБ беше осветена с "българското влизане" в еврозоната (ВИДЕО)

01 януари 2026, 08:40 часа 504 прочитания 0 коментара
Сградата на ЕЦБ беше осветена с "българското влизане" в еврозоната (ВИДЕО)

Централната сграда на Европейската централна банка (ЕЦБ) във Франкфурт ще бъде осветена всяка вечер от 17:30 ч. до 11 януари в чест на присъединяването на България към еврозоната от 1 януари 2026 г.

Това посочва институцията на сайта си. 

Светлинната инсталация съдържа поздрав "Добре дошла, България" на всички официални езици на страните от еврозоната и включва визуално представяне на националната страна на българските евромонети от 50 цента, 1 евро и 2 евро.

Още: Еврото е тук: Какво трябва да знаем

Около 4-минутната прожекция ще се излъчва циклично. Първото й излъчване бе навръх Нова година.

Приветствие от Кристин Лагард

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Инсталацията се представя с видео, което е озвучено с гласа на президента на ЕЦБ Кристин Лагард, която приветства присъединяването на България към валутния съюз. 

"С настъпването на 2026 г. с гордост приветстваме България в евросемейството!" Това написа самата Лагард в публикация в социалната мрежа Фейсбук, посветена на присъединяването на България към еврозоната, предаде БТА.

Още: Димитър Радев: Еврото не е просто икономическо решение или валута, то е знак за принадлежност (ВИДЕО)

В съобщението си Лагард изразява благодарност към Българската народна банка за "всеотдайната работа и ангажираност в подготовката за приемането на еврото" и отправя пожелание за "щастлива и успешна Нова година".

Изявлението е част от поредица от публични коментари на президента на ЕЦБ през последните седмици на 2025 г., с които тя отбелязва напредъка на България към членство в еврозоната.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
ЕЦБ еврозона Кристин Лагард приемане на еврото
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес