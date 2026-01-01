Сградата на ЕЦБ беше осветена с "българското влизане" в еврозоната (ВИДЕО)

Централната сграда на Европейската централна банка (ЕЦБ) във Франкфурт ще бъде осветена всяка вечер от 17:30 ч. до 11 януари в чест на присъединяването на България към еврозоната от 1 януари 2026 г.

Това посочва институцията на сайта си.

Светлинната инсталация съдържа поздрав "Добре дошла, България" на всички официални езици на страните от еврозоната и включва визуално представяне на националната страна на българските евромонети от 50 цента, 1 евро и 2 евро.

Още: Еврото е тук: Какво трябва да знаем

Около 4-минутната прожекция ще се излъчва циклично. Първото й излъчване бе навръх Нова година.

Приветствие от Кристин Лагард

Инсталацията се представя с видео, което е озвучено с гласа на президента на ЕЦБ Кристин Лагард, която приветства присъединяването на България към валутния съюз.

"С настъпването на 2026 г. с гордост приветстваме България в евросемейството!" Това написа самата Лагард в публикация в социалната мрежа Фейсбук, посветена на присъединяването на България към еврозоната, предаде БТА.

Още: Димитър Радев: Еврото не е просто икономическо решение или валута, то е знак за принадлежност (ВИДЕО)

В съобщението си Лагард изразява благодарност към Българската народна банка за "всеотдайната работа и ангажираност в подготовката за приемането на еврото" и отправя пожелание за "щастлива и успешна Нова година".

Изявлението е част от поредица от публични коментари на президента на ЕЦБ през последните седмици на 2025 г., с които тя отбелязва напредъка на България към членство в еврозоната.