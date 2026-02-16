Оставката на Румен Радев:
16 февруари 2026, 0:21 часа 478 прочитания 0 коментара
НА ЖИВО: Кризата в Украйна, 16.02.26 - Путин е роб на войната, заяви Зеленски

Изминаха 47 месеца от старта на войната в Украйна. За тази период нещата на фронта постепенно стигнаха до състояние на бавен руски напредък. В Донбас линията на сблъсъци се установи в Донецка област, след като на практика цялата Луганска област беше превзета от руската армия. Това стана след успешната украинска контраофанзива в Харковска област през 2022 година, която доведе до украински натиск и в Луганска област, където руснаците отстъпиха известна територия, после започнаха да си я връщат. Сега боевете вече са в Купянск и в подстъпите на Лиман, върнати от украинците през есента на 2022 година. В Херсонска област украинците освободиха град Херсон също през 2022 година, като руските сили се оттеглиха на изток от Днепър, но вече атакуват по всички направления на фронта - на 40-тина километра на запад от Авдеевка, при Покровск, от Бахмут през Часов Яр с поглед към Константиновка и Краматорск, през Торецк към Константиновка. Авдеевка беше отстъпена на руснаците на 17 февруари, 2024 година - сега руският поглед е насочен към Покровск, като в типичен за тази война стил руските войници пропълзяха в и около в града. Руснаците отвориха и нов фронт в Харковска област в началото на май, 2024 година - там главната цел е град Вовчанск (Волчанск), но през юни, 2024 година руското настъпление в областта зацикли, за да почне бавно пак да се развива с по-далечната цел да обедини фронта чак до Купянск. В граничния район на Курска област и област Суми текат позиционни боеве, руската армия там е спряна засега.

Украинският президент Володимир Зеленски се срещна с генералния секретар на НАТО Марк Рюте в Мюнхен на 14 февруари и изнесе реч на Мюнхенската конференция по сигурността. По време на речта си държавният глава повдигна въпросите за военната помощ, мирните преговори, руската агресия и гаранциите за сигурност. "Путин не се интересува от нищо друго, той не води обикновен живот, не седи в кафене... Не може да си представи живот без власт, консултира се повече с цар Петър и императрица Екатерина за териториални придобивки, отколкото с който и да е жив човек за реалния живот", каза Зеленски. Президентът подчерта, че Путин няма да се откаже от войната срещу Украйна.

"Можете ли да си представите Путин без война? Никой в Украйна не вярва, че той ще се откаже от Украйна или Европа, той няма да се откаже от идеята за война. Може би се възприема като цар, но в действителност е роб на войната", добави той.

