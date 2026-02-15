Спорт:

Громящ лидер, два мача с голово шоу и една голяма изненада от аутсайдер с 10 човека (Резултати от Втора лига)

Лидерът във Втора лига Дунав Русе започна пролетния полусезон по начина, по който се представяше и през есента. В двубой от 20-ия кръг "драконите" разгромиха с 4:0 Спартак Плевен. Възпитаниците на Георги Чиликов вкараха по два гола във всяко полувреме и дръпнаха с 9 точки пред преследвача Фратрия Варна, който във вторник ще гостува на Етър. Голямата изненада обаче поднесе Хебър Пазарджик, който надви с 10 души намиращия се на трета позиция Янтра Габрово с 3:2.

Дунав Русе разби Спартак Плевен

В Русе Ибрахим Кейта в 4-ата и Радослав Апостолов в 9-ата минута вкараха първите два гола. Влезлият като резерва Преслав Бачев покачи на 3:0 в 66-ата минута. В края на срещата Дунав стигна и до четвърто попадение, дело на Ивалдо Руфе.

В Пазарджик Момчил Цветанов, Иван Тилев и Жак Пехливанов реализираха головете за Хебър през първата част. Още в 25-ата минута обаче Георги Вълчев получи червен картон при резултат 1:0 за "гробарите". След почивката  Милчо Ангелов и Денислав Ангелов бяха точни за гостите, но "ковачите" нямаха сили за повече.

Намиращият се на дъното Беласица Петрич стигна само до равенство в първия си пролетен мач във Втора лига срещу Локомотив Горна Оряховица. Срещата завърши 3:3. Два гола на Калоян Кръстев се оказаха недостатъчни за нещо повече от точката, а още до 30-ата минута резултатът беше 2:2.

Мачът започна с 45 минути закъснение заради наводнен терен в Петрич. Условията се оказаха предизвикателство и за двата отбора. Димитър Иванов вкара третия гол за „комитите“, а Пламен Аршев, Панайот Пасков и Ебенезер Симонс бяха точни за „железничарите“. Автогол на Борислав Вакадинов в 90-ата минута пък донесе успеха на Севлиево над Марек в друга среща, която имаше пряко отношение за битката за оцеляване.

Резултати от 20-ия кръг на Втора лига:

Марек (Дупница) - Севлиево 0:1 (0:0)

Хебър (Пазарджик) - Янтра 2019 (Габрово) 3:2 (3:0)

Черноморец 1919 (Бургас) - Миньор (Перник) 1:1 (0:1)

Дунав (Русе) - ОФК Спартак (Плевен) 4:0 (2:0)

Беласица (Петрич) - Локомотив (ГО) 3:3 (2:2)

Джем Юмеров
