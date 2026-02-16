Американски генерал: Войната в Украйна няма да завърши през тази година

Малко вероятно е войната в Украйна да приключи до края на 2026 г. Това заяви генерал Бен Ходжис, бивш командир на американската армия в Европа, в коментар пред журналист на Novini.LIVE. „Не. Руснаците не се интересуват от това“, каза генералът в отговор на въпрос дали вярва, че войната ще приключи тази година. Ходжис смята, че руснаците ще се съгласят на прекратяване на огъня само ако бъдат принудени. „За съжаление не виждам правителството на САЩ да оказва такъв натиск върху тях“, подчерта Ходжис.

Генералът добави, че руснаците „не уважават Европа достатъчно, за да ги слушат“. Той заяви, че Русия ще продължи да се бори срещу Украйна, докато Москва не бъде подложена на значителен натиск.

"Войната вероятно ще приключи чрез преговори"

По-рано държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че войната на Русия срещу Украйна няма да приключи с „традиционното поражение“ на едната страна. Той добави, че Москва също няма да успее да постигне стратегическите си цели.

Според Рубио, войната вероятно ще приключи чрез преговори. Той подчерта, че нито една от страните няма да може да постигне всички свои максималистични искания и войната в крайна сметка ще доведе до политически компромис.

