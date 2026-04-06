Войната в Украйна:

Еврото и доларът "замръзнаха“: Затишие пред буря?

06 април 2026, 9:26 часа
Снимка: Getty images
Еврото и доларът "замръзнаха“: Затишие пред буря?

Курсът на еврото спрямо щатския долар е без особена промяна в началото на седмицата, след като в края на миналата падна рязко надолу до ниво от 1,15 към американската валута. Причината за липсата на промяна са великденските празници в голяма част от Европа и САЩ. Иначе, еврото е на по-ниски котировки към долара в последните седмици, като главен фактор за тях е заплахата за европейската икономика от петролната криза в Близкия изток.

Котировките

Единната европейска валута се продава за 1,15526 долара близо до нивото от петък, показват данни на платформи за валутна търговия.

Европейската централна банка определи в четвъртък референтен курс на еврото от 1,1525 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 13 март, когато беше на ниво 1,1417 спрямо долара.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 10 март - единната европейска валута бе със стойности от 1,1659 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 8 април 2025, когато беше 1,0917 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
евро ЕЦБ валути долар валутен курс
Още от Финанси
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес