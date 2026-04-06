"AI ще се справи по-добре, проблемът е в пилотите": Икономист с критика към управлението на бюджета

Проблемът е много сериозен и той се задълбочава. Имаме рекорден дефицит за първите три месеца на годината. При положение че имаме удължителен бюджет, не би трябвало да харчим повече. Това мнение изрази икономистът Михаил Кръстев в ефира на Нова телевизия.

ОЩЕ: Дефицитът в парите на държавата расте

„Обяснението е, че има заложени плащания, които са социални. Твърденията на министъра на финансите, че сме на автопилот са странни, защото от известно време ние имаме лоши пилоти. Проблемът е с пилотите, а не в автопилота. Ако оставим на изкуствен интелект да ни разпише бюджета и да го направи балансиран, той ще го направи без проблем“, заяви той.

Според Евгений Кънев още е рано да се каже дали ще има намаляване на заплатите, вдигане на данъците и дали вървим към румънски сценарии. „Защото всички тези мерки могат да бъдат изпълнени с нов бюджет. Няма как със сегашния, който е удължителен, да се направи това. Зависи и какво мнозинство ще се формира и съобразно неговата визия ще бъде приет и такъв бюджет. Сегашният служебен финансов министър готви някакъв проектобюджет, но дали той ще отговаря на визията на новото парламентарно мнозинство, предстои да видим“, каза той.

ОЩЕ: Георги Клисурски: Служебното правителство подготвя редовен проектобюджет при липса на мнозинство в следващия парламент

"Това, което трябва да се разбере е, че служебният кабинет има същите правомощия, като редовен. Той може да изготви бюджет и да бъде приета. Нищо не пречи да се покаже един балансиран бюджет", каза Кръстев.

"В икономиката много важни са очакванията. А те са за инфлация и нищо не може да ги промени. Конфликта в Близкия изток няма как да не ни се отрази. Най-лошият сценарии е над 150 долара за барел", смята Кънев.