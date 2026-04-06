Украйна реши да игнорира призивите на западните си съюзници да не атакува руската нефтена и газова инфраструктура на фона на световната енергийна криза, съобщава британският вестник The Telegraph. В публикацията са описани конкретно атаките срещу нефтеното пристанище Приморск близо до Санкт Петербург и нефтопреработвателната компания „Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез“ в област Нижни Новгород, които бяха повредени снощи. Както пише авторът на публикацията, въпреки че тези удари винаги се извършват с оръжия, произведени в Украйна, по-рано се съобщаваше, че западните съюзници, по-специално САЩ, предоставят разузнавателни данни за планиране на подобни атаки.

Западни представители преди това предупреждаваха Киев да не атакува руския енергиен сектор, тъй като това се отразява на световните цени на горивата. Сега ситуацията се усложнява от войната в Близкия изток, където Иран затвори Ормузкия проток. The Telegraph цитира и изявление на ръководителя на украинската президентска администрация Кирило Буданов, който ден по-рано призна, че съюзниците оказват натиск върху Украйна да спре атаките срещу руски енергийни съоръжения, докато войната в Персийския залив продължава.

„Украйна изглежда игнорира призивите на съюзниците си да спре атаките срещу руски енергийни съоръжения на фона на глобалния недостиг на петрол и газ, причинен от войната в Иран“, заключава авторът.

Ситуацията в Близкия изток

Президентът на САЩ Доналд Тръмп направи серия от изявления, които предполагат, че войната в Персийския залив или ще приключи в следващите дни, или ще се разпали с нова сила. В коментар пред репортери той заяви, наред с други неща, че очаква утре да бъде постигнато споразумение с Техеран. Ако това не се случи, САЩ ще започнат кампания от удари срещу енергийната и транспортна инфраструктура на Иран.

