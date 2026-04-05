Умряха създателят на най-модерните руски свръхзвукови ракети и украински генерал-предател (СНИМКИ)

Един от създателите на руските свръхзвукови ракети "Циркон" и "Авангард" Александър Леонов, генерален директор и главен конструктор на руското предприятие "Машиностроене", почина на 5 април 2026 г. на 74-годишна възраст. Новината съобщиха първо руските държавно-информационни и пропагандни флагмани ТАСС и РИА Новости.

Леонов беше ключова фигура в руската военна индустрия и е известен като създателят на хиперзвуковата ракета "Циркон". Но не само - под негово ръководство са създадени или модернизирани:

хиперзвуковият блок "Авангард";

противокорабните ракети "Оникс", "Гранит" и "Вулкан";

ракетните комплекси "Бастион";

спътниците за радиолокационно наблюдение "Кондор-ФКА".

Още: Украйна унищожи система, чрез която Русия тероризира цивилни с хиперзвукови ракети "Циркон" (ВИДЕО)

In Russia, Alexander Leonov, the CEO of one of the companies that makes Zircon missiles used in the war against Ukraine, has reportedly died. pic.twitter.com/p0WGaYQoS7 — WarTranslated (@wartranslated) April 5, 2026

Освен това, руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA съобщава, че е умрял и генерал-майор Володимир Ляпкин - един от предателите на Украйна в полза на руския диктатор Владимир Путин. Той беше в ръководството на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) тогава, когато тя с всички сили опитваше да потуши Майдана, а впоследствие помагаше на руските окупационни сили да пречупят украинската съпротива в Херсон, но руската армия в крайна сметка беше принудена да се оттегли от града в началото на ноември, 2022 година, под натиска на настъпващите части на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ).

Информацията за смъртта на Ляпкин беше съобщена от друг украински предател - бившият украински депутат Олег Царьов, предаде руската опозиционна информационна платформа "Медиазона". От оскъдните данни (публикуван е некролог от Висшето общовойсково командно училище в Ташкент, където е завършил Ляпкин) изглежда, че Ляпкин е бил убит и то още на 17 март, а е погребан в Москва на 4 април.

Traitor, collaborator, and former SBU Major General Volodymyr Lyapkin, who defected to Russia, was killed in the war alongside Russian EMERCOM Colonel Eduard Malov on March 17. The circumstances of their deaths were not disclosed. #Ukraine pic.twitter.com/ldDtsoPGiL — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 5, 2026

Още: "Авангард" или "Сармат" - все на сарми: Взрив и парчета навсякъде при тест на ракета в Русия (ВИДЕО)