Явор Гечев: Бюджетът няма посока, земеделието е в безпътица

06 ноември 2025, 18:40 часа 390 прочитания 0 коментара
Представеният проект на държавен бюджет няма ясна посока и не предлага реални реформи. Това обяви в интервю за предаването „Лице в Лице“ на bTV съветникът на президента Румен Радев по земеделските въпроси и бивш служебен министър на земеделието Явор Гечев. По думите му в проекта липсват мерки, които да стимулират икономиката и развитието на секторите. „Този бюджет не е нито ляв, нито десен. Той просто няма посока. Няма приоритети, няма реформи, няма идеи, които да движат икономиката“, посочи Гечев.

Според съветника на Радев увеличението на данъци и осигуровки удря сериозно земеделските производители, особено малките и средни стопанства, които са гръбнакът на българското земеделие. „Това е сектор, в който няма синдикати, повечето са семейни стопанства. Когато им вдигнеш данъците и осигуровките, това се усеща тежко“, обясни той.

Според Гечев страната се намира в политическа криза, а управляващата коалиция не успява да наложи стабилна и устойчива посока. „Бюджетът е отражение на тази политика. Правим го просто, за да има бюджет, без ясна цел. Ние сме в безпътица“, коментира той.

Бившият земеделски министър допълни, че качеството на законодателството се влошава и все повече напомня на „кръпки върху кръпки“. Гечев потвърди, че земеделските производители са разделени и има напрежение около управлението на сектора, включително и по темата за ваксината срещу шарката по животните. По думите му липсата на комуникация между министерството и бранша задълбочава недоволството.

„Годината беше изключително тежка – и за животновъдите, и за производителите на плодове и зеленчуци. А обещаните от предишни кабинети закони – за кооперирането и за браншовото представителство, все още ги няма“, каза Гечев.

Той призова за дългосрочна, предвидима и пазарно ориентирана политика, която да насърчава българското производство, без това да противоречи на европейските правила.  „Франция е най-протекционистичната държава в ЕС по отношение на собственото си производство. Германия не стои по-назад. Това, че ние не го правим, не значи, че е забранено“, подчерта Гечев.

По отношение на цените на хранителните продукти Гечев беше категоричен, че те са изкуствено завишени, а държавата не е предприела навреме нужните регулаторни мерки. Според него въвеждането на еврото е било използвано като удобен повод за поскъпването. „Еврото е само повод. Истинската причина е, че държавата не направи нужните стъпки – липсва регистър за проследяване на цените, липсва ефективен контрол, а институциите работят след сигнал, не превантивно“, коментира Гечев. Той добави, че официалната инфлация не отразява реалното поскъпване на основните стоки и услуги.

Елин Димитров
