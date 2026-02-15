Симбиозата между руското висше ръководство и медийната пропагандна машина на Кремъл възпроизведе пореден гаф. "РИА Новости", РБК и ТАСС "отмениха" своите репортажи около новина за постигнат пълен контрол на руските въоръжени сили над южната част на Мирноград (със съветско име Димитров) по искане на Министерството на отбраната. Става въпрос за града, който се намира на изток от Покровск и в последните месеци е една от основните точки на сражения на фронта.

Как държавните информационни агенции замазаха положението?

„Новината, публикувана в каналите на агенцията със заглавие „Герасимов обяви пълен контрол над южната част на Димитров“, се отменя по искане на Министерството на отбраната“, написа "РИА Новости", имайки предвид началника на генералния щаб Валерий Герасимов.

Припомняме, че на 31 декември 2025 г. руският министър на отбраната Андрей Белоусов поздрави 5-а отделна мотострелкова бригада за пълното „освобождение“ на Мирноград. Това обаче се оказа поредна лъжа в стил "Купянск" за руснаците: Зеленски направи Путин на пух и прах: Снима се в "превзетия" от руснаците Купянск (ВИДЕО).

„Руският министър на отбраната Андрей Белоусов поздрави командването и личния състав на 5-а отделна гвардейска мотострелкова бригада, носеща името на първия глава на Донецката народна република, Александър Владимирович Захарченко, 1487-ми мотострелкови полк и 1435-и мотострелкови полк (щурмови) за освобождаването на Димитров в Донецката народна република", написа тогава руското министерство на отбраната.

Z-каналите сега отбелязват, че отмяната на репортажите на държавните информационни агенции не се дължи на загубата на контрол над града, а по-скоро на факта, че медиите публикуваха кадри от посещението на началника на Генералния щаб Герасимов при групата сили "Център" от 9 декември 2025 г. под заглавието „Актуални новини“.

