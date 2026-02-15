Войната в Украйна:

Прибирайте се вкъщи. На майн*т* си в Русия

Думите са на украинския президент Володимир Зеленски - те са по адрес на руснаците, живеещи на Запад, в Западна Европа и САЩ, които не уважават демокрацията и правилата ѝ. Зеленски ги каза в интервю за Politico.

Всъщност Зеленски разкритикува европейските държави за това, че са направили много, но недостатъчно що се отнася до санкции срещу Путинова Русия. Например - "Росатом" не е обект на западни санкции. И още - роднини, деца на основни фигури в режима на руския диктатор Владимир Путин, които участ в западни университети, притежават имоти на Запад.

"Имат имоти, роднини, деца - навсякъде на Запад. Изчезвайте на майната си в Русия. Отивайте си вкъщи. Не уважавате никого в САЩ. Не уважавате правилата. Не уважавате демокрацията. Не уважавате Украйна, Европа и т.н. - отивайте си вкъщи", разпалено обясни Зеленски

Междувременно Русия реши да въведе нов училищен предмет — "Духовна и морална култура на Русия", съобщава беларуската опозиционна медия NEXTA. От 1 септември предметът ще се преподава първо на петокласници, а година по-късно на шестокласници и седмокласници. Учебната програма включва "традиционни ценности", семейство, демография и истории за "героите на специалната военна операция" — налаганото от режима на руския диктатор Владимир Путин име за войната в Украйна. Всичко това е описано в заповед на руското образователно министерство.

