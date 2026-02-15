Прибирайте се вкъщи. На майн*т* си в Русия

Думите са на украинския президент Володимир Зеленски - те са по адрес на руснаците, живеещи на Запад, в Западна Европа и САЩ, които не уважават демокрацията и правилата ѝ. Зеленски ги каза в интервю за Politico.

Още: Виктор Орбан мисли само как да се угоява, а не как да увеличи армията си, за да спре руските танкове да дойдат пак в Будапеща

Всъщност Зеленски разкритикува европейските държави за това, че са направили много, но недостатъчно що се отнася до санкции срещу Путинова Русия. Например - "Росатом" не е обект на западни санкции. И още - роднини, деца на основни фигури в режима на руския диктатор Владимир Путин, които участ в западни университети, притежават имоти на Запад.

"Имат имоти, роднини, деца - навсякъде на Запад. Изчезвайте на майната си в Русия. Отивайте си вкъщи. Не уважавате никого в САЩ. Не уважавате правилата. Не уважавате демокрацията. Не уважавате Украйна, Европа и т.н. - отивайте си вкъщи", разпалено обясни Зеленски - Още: Зеленски в Мюнхен: Путин се възприема като цар, но всъщност е роб на войната

«Go home. F*ck away to Russia» — Zelensky



The President of Ukraine said that relatives of Russian elites living and studying in Europe and the United States should leave if they do not respect democracy and the rules of those countries.



Междувременно Русия реши да въведе нов училищен предмет — "Духовна и морална култура на Русия", съобщава беларуската опозиционна медия NEXTA. От 1 септември предметът ще се преподава първо на петокласници, а година по-късно на шестокласници и седмокласници. Учебната програма включва "традиционни ценности", семейство, демография и истории за "героите на специалната военна операция" — налаганото от режима на руския диктатор Владимир Путин име за войната в Украйна. Всичко това е описано в заповед на руското образователно министерство.