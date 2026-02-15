Лайфстайл:

Външна администрация на ООН да управлява Украйна: Руски преговарящ претопля идея на Путин

Русия е готова да обсъди със САЩ идеята за временно външно управление на Украйна под егидата на ООН, заяви руският заместник-министър на външните работи Михаил Галузин пред руските медии. Москва била готова да го дискутира и с други страни, добави той. Това е поредният случай, в който висш представител на Кремъл практически не признава за легитимно настоящото украинско правителство и иска смяната на законно избрана власт, с цел да си гарантира кабинет в Киев, който да е удобен за Русия.

Концепцията не е нова - самият Путин я цитира преди година

По плана на Галузин идеята можела да се разработи след край на активните боеве в Украйна, подпалени именно от руския диктатор Владимир Путин през февруари 2022 г., но преди окончателен мирен договор.

Той припомни, че самата концепция не е нова. Галузин посочи, че още през март 2025 г. Путин е описал създаването на външна администрация в Украйна под егидата на ООН като един от възможните сценарии след края на сраженията.

Според дипломата подобни мерки вече са били използвани в рамките на мисиите на ООН за поддържане на мира. Той добави, че Русия не изключва преговори със Съединените щати, Европейския съюз и други страни за създаване на временна международна администрация в Украйна.

Галузин заяви, че такъв формат би позволил провеждането на демократични избори на украинска територия и установяването на "способно" правителство, с което да бъдат подписани пълноценен мирен договор и правно обвързващи споразумения за бъдещо междудържавно сътрудничество. Думите му насочват към една от големите опорки на Кремъл - че Володимир Зеленски и кабинетът му не са легитимни заради изтекъл мандат, а такъв е налице заради военното положение, предизвикано от войната на Путин. Междувременно Зеленски изрази готовност за провеждане на избори и референдум за мирно споразумение.

Галузин цитира примери: ООН няма единен механизъм за временни администрации

В същото време Галузин подчерта, че ООН няма единен, кодифициран механизъм за създаване на временни международни администрации в територии, засегнати от конфликти. Той се позова на съществуващи прецеденти в Източна Славония, Бараня и Западен Срем, както и в Източен Тимор и Камбоджа. И отбеляза, че прехвърлянето на територия под временна администрация на ООН обикновено е многоетапен процес, който изисква изпълнението на редица условия.

Украинската делегация вече започна подготовката за следващия кръг от тристранните преговори между Украйна, САЩ и Русия на 17-18 февруари в Женева, заяви междувременно ръководителят на украинската делегация и секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров. Той отбеляза, че сред украинските преговарящи трябва да бъдат Кирило Буданов, Андрий Гнатов, Давид Арахамия, Серхий Кислица и Вадим Скибицки.

Михаил Галузин ще е част от руската делегация, ръководена от Владимир Медински. Галузин многократно е промотирал позицията на Русия относно "новите териториални реалности" в Украйна, а преди това участваше в преговорите в Истанбул през 2025 г.

Димитър Радев
