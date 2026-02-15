Любопитно:

Над 170 дрона: 5 общини в Брянска област са без ток и парно (ВИДЕО)

15 февруари 2026, 21:45 часа 212 прочитания 0 коментара
Над 170 дрона от самолетен тип са унищожени в Брянска област. Но последствия от масираната атака с безпилотни летателни системи са налице - 5 общини в Брянска област са без ток и парно. Това съобщи в две поредни публикации в официалния си канал в Телеграм Александър Богомаз, губернатор на Брянска област.

Още: Няма ток, няма парно: В Белгород почнаха евакуация на деца. Зеленски: Руската енергетика е законна цел (ВИДЕО)

Богомаз обяви, че над 12 часа продължава атака с дронове срещу областта. Той каза и, че се работи да се превключат резервни мощности за доставка на електричество и да може да се пусне парно, като не уточни кои 5 общини са останали на тъмно и студено. По неофициална информация е ударена ел. подстанцията "Новобрянская", която е много голяма - напрежението там е 750 киловолта.

Според последната засега сводка на руското военно министерство, само между 18:00 часа и 20:00 часа московско време са свалени 43 дрона над Брянска, Калужка, Тулска област и Московския регион. А между 13:00 и 18:00 са свалени 123 дрона пак в същите области плюс Белгородска, Курска и Владимировска, включително 15, летящи към Москва. А в момента, в Белгород пак има ракетна атака и пак срещу Белгородската ТЕЦ.

Междувременно Русия нанесе удар с дронове в област Суми. Уцелена е частна къща, за щастие няма човешки жертви.

Още: Украйна си отмъщава като спря тока в няколко руски области (ВИДЕО)

