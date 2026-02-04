Обрат в курса на еврото

Курсът на еврото спрямо щатския долар претърпя обрат, като отново възстанови позиции и вече е уверено над психологическа граница от 1,18 към щатската валута. През миналата седмица европейската валута надхвърли невижданото от лятото на 2021 г. ниво към американската, възползвайки се от слабия долар. Така еврото бе през миналата седмицата на най-високия си курс от пет години към долара, но в петък отстъпи от него.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт единната европейска валута се продава за 1,1832 долара или над нивото от вчера.

Още: Паунд - евро. Колко струва един британски паунд към едно евро днес, 4 февруари /валутен калкулатор/

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1801 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 18 януари, когато беше на ниво 1,1577 спрямо долара.

Още: Инфлацията в България през първия месец с еврото: Експресна оценка

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 28 януари 2025 - единната европейска валута бе със стойности от 1,2065 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 11 февруари 2025, когато слезе до 1,0301 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.