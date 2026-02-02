Войната в Украйна:

Вили Лилков за Радев: Той няколко пъти призова Украйна да се предаде, колко да е нов (ВИДЕО)

02 февруари 2026, 19:30 часа 255 прочитания 0 коментара

Той няколко пъти призоваваше Украйна да се предаде, колко да е нов? Така в предаването Студио Actualno проф. Вили Лилков, университетски преподавател и общински съветник от “Синя София“, коментира излизането на политическата сцена на бившия президент Румен Радев: “Нашият президент няколко пъти призоваваше Украйна да се предаде. И той казваше: “Украйна иска да води тази война. А цената я плаща Европа.“ Напротив – Украйна не иска тази война. Тя е жертва на агресия и тя се бие с Русия и заради Европа.“ Най-новата книга на проф. Лилков “Синове на Сатаната“ е посветена именно на нападнатата от руския агресор Украйна. В книгата, която излезе преди броени дни,на базата на документи, се разкриват зверствата на болшевишкия терор в бившия Съветски съюз.

Девет години политиканства

Проф. Лилков коментира и петъчната медийна изява на Румен Радев в предаването на БНТ “Панорама“:

Още: От "БОЕЦ" посрещнаха Румен Радев пред БНТ (ВИДЕО)

“То се коментира много, явно е било очаквано, все пак събитие е един президент да абдикира и да влезе в политиката, това не се случва всеки ден. Прави се опит, в коментарите, които последваха, да се коментира всичко това, което той каза, от гледна точка на едва ли не новото лице в политиката.

А той изобщо не е ново лице. Той девет години е на върха на държавата, главнокомандващ на държавата. И е имал огромни възможности , от които между другото той се възползва много добре, да се подготвя за влизането си в политиката.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Снимка БГНЕС

За тези години той замени, бих казал, ефективното президентстване с много ефективно политиканстване. Не е имало проблем, по който той да не се е произнесъл, не е имало ситуация, в която той да не е заел позиция. И то винаги от критична гледна точка.

Винаги се е явявал критик на което и да било правителство. Но не трябва да забравяме и още нещо – че той реално е управлявал две години чрез своите служебни правителства. А другите ги е назначавал.

Още: Румен Радев: Партия ще правим след изборите, най-удобният вариант за олигархията беше да остана на поста

Политически багаж и задкулисие

Казвам всичко това, защото той носи със себе си един политически багаж, който позволява той да бъде оценен и да се каже какъв човек влиза в политиката.

От гледна точка на интервюто, което той даде онази вечер, един човек, който не знае нищо за последните девет години, ще каже: “Ами ето, тук един центрист влиза в политиката, критично настроен към всичко това, което става в България.

Той говори с думите на народа, той е готов с всеки да се коалира, едва ли не. Той отваря валенции навсякъде“.

Още: Социолози: Жените и пенсионерите харесват Радев

Той реално не е подготвил никакъв политически проект, защото той не знае кои хора ще му бъдат в партията, защото той така се представи. Няма да регистрира партия, ще участва с регистрацията на друга партия.

Но реално около него през тези години се строяваха батальони, в които личаха много хора, свързани с българското задкулисие.“

Проф. Лилков напомни колко сътрудници на бившата Държавна сигурност (ДС) имаше в инициативния комитет за издигането на Радев за втория му мандат и как самият Радев е бил член на БСП.

Още: Защо Румен Радев все още мълчи за проекта си: Говори проф. Росен Стоянов (ВИДЕО)

Още – във видеоматериала.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Вили Лилков политически проект Студио Actualno партия Румен Радев
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес