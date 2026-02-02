Вили Лилков за Радев: Той няколко пъти призова Украйна да се предаде, колко да е нов (ВИДЕО)

Той няколко пъти призоваваше Украйна да се предаде, колко да е нов? Така в предаването Студио Actualno проф. Вили Лилков, университетски преподавател и общински съветник от “Синя София“, коментира излизането на политическата сцена на бившия президент Румен Радев: “Нашият президент няколко пъти призоваваше Украйна да се предаде. И той казваше: “Украйна иска да води тази война. А цената я плаща Европа.“ Напротив – Украйна не иска тази война. Тя е жертва на агресия и тя се бие с Русия и заради Европа.“ Най-новата книга на проф. Лилков “Синове на Сатаната“ е посветена именно на нападнатата от руския агресор Украйна. В книгата, която излезе преди броени дни,на базата на документи, се разкриват зверствата на болшевишкия терор в бившия Съветски съюз.

Девет години политиканства

Проф. Лилков коментира и петъчната медийна изява на Румен Радев в предаването на БНТ “Панорама“:

“То се коментира много, явно е било очаквано, все пак събитие е един президент да абдикира и да влезе в политиката, това не се случва всеки ден. Прави се опит, в коментарите, които последваха, да се коментира всичко това, което той каза, от гледна точка на едва ли не новото лице в политиката.

А той изобщо не е ново лице. Той девет години е на върха на държавата, главнокомандващ на държавата. И е имал огромни възможности , от които между другото той се възползва много добре, да се подготвя за влизането си в политиката.

За тези години той замени, бих казал, ефективното президентстване с много ефективно политиканстване. Не е имало проблем, по който той да не се е произнесъл, не е имало ситуация, в която той да не е заел позиция. И то винаги от критична гледна точка.

Винаги се е явявал критик на което и да било правителство. Но не трябва да забравяме и още нещо – че той реално е управлявал две години чрез своите служебни правителства. А другите ги е назначавал.

Политически багаж и задкулисие

Казвам всичко това, защото той носи със себе си един политически багаж, който позволява той да бъде оценен и да се каже какъв човек влиза в политиката.

От гледна точка на интервюто, което той даде онази вечер, един човек, който не знае нищо за последните девет години, ще каже: “Ами ето, тук един центрист влиза в политиката, критично настроен към всичко това, което става в България.

Той говори с думите на народа, той е готов с всеки да се коалира, едва ли не. Той отваря валенции навсякъде“.

Той реално не е подготвил никакъв политически проект, защото той не знае кои хора ще му бъдат в партията, защото той така се представи. Няма да регистрира партия, ще участва с регистрацията на друга партия.

Но реално около него през тези години се строяваха батальони, в които личаха много хора, свързани с българското задкулисие.“

Проф. Лилков напомни колко сътрудници на бившата Държавна сигурност (ДС) имаше в инициативния комитет за издигането на Радев за втория му мандат и как самият Радев е бил член на БСП.

Още – във видеоматериала.