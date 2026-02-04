Презервативите са им скъпи: Рекорден ръст на сифилис в Русия

В Русия се наблюдава рязко увеличение на случаите на сифилис на фона на общ спад в честотата на полово предаваните инфекции (ППИ). Това съобщи изданието „Комерсант“, като анализира данни на Росстат. От 2020 г. насам увеличението на случаите е 64%. Сифилисът е най-разпространен сред мъжете над 40 години. Лекари и експерти призовават обществото да обърне внимание на важността на превенцията.

Статистиката

През 2021 г. случаите на сифилис в Русия започват бързо да нарастват. През 2015 г. са установени 34 400 случая на тази инфекция, през 2020 г. – 15 300, а през 2022 г. – 27 800. През 2024 г. заболеваемостта леко намалява до 25 100 случая, но все още значително надвишава данните от предходните години. Общото увеличение за четирите години е 64%.

Скъпи презервативи

„Покачването на цените на презервативите и мрачната статистика за намаляващите им продажби карат човек да се запита колко дълго ще бъде възможно да се поддържат горе-долу стабилни нива на заболеваемост“, отбелязва Вадим Покровски, ръководител на специализирания изследователски отдел за превенция и контрол на СПИН в Научноизследователския институт по епидемиология на Роспотребнадзор.

Експертът също така свързва разпространението на инфекцията със слабото медийно отразяване. Той смята, че журналистите трябва по-активно да отразяват разпространението и усилията за борба с ППИ. Темите, свързани с опасността от заразяване със сифилис, също изискват внимание, тъй като информацията за това в момента практически е изчезнала.

