Какво показа първият месец на България в еврозоната? Говори експертът Румен Гълъбинов (ВИДЕО)

Месецът беше достатъчен, за да се осъществи преходът, но аз очаквах поне 80% от левовата парична маса да бъде изтеглена. Отчетено е, че това са 75%, тоест остават още 25% за изтегляне, като е възможно този дял да се увеличи до средата на годината. Това каза икономическият експерт Румен Гълъбинов в предаването Студио Actualno във връзка с прехода на България към единната европейска валута.

В "Български пощи" за периода 26 - 31 януари са извършени 27 000 операции на обща стойност 50 млн. лева. В периода от 5 до 30 януари в пощите са осъществени 92 200 обмени на обща стойност над 145 млн. лева. Още: Инфлацията в България през първия месец с еврото: Експресна оценка

Източник: iStock

Въпреки някои затруднения, според експерта магазините и търговските обекти са реагирали добре, поставени в ситуацията да функционират като обменни центрове за новата валута.

По отношение на инфлацията Гълъбинов подчерта, че няма увеличение на цените на горивата и електроенергията. По думите му поскъпването на част от продуктите може да се обясни с психологическата нагласа за закръгляване към по-голямото число.

"Цялата минала година бензинът и дизелът останаха на почти едни и същи цени, а впоследствие дори поевтиняха. Електроенергията също не е поскъпвала чувствително, както и природният газ. Така че от гледна точка на енергията и енергийните източници, които по принцип провокират инфлация, ние нямахме такъв фактор. Поскъпванията дойдоха на фона на всеобщото говорене и психологическата нагласа да се закръглява към по-голямо число", каза икономистът. Още: Инфлацията и еврото - храна за размисъл с факти (ВИДЕО)

По официални данни потребителската кошница е поскъпнала с 3 евро за последния месец. По-рано днес от Координационния център към механизма за еврото посочиха, че причините за това са цените на несезонните плодове и зеленчуци, както и на част от млечните продукти.

Според експресната предварителна оценка на Националния статистически институт през януари т.г. спрямо декември 2025 г. месечната инфлация е 0,7%, а инфлацията през януари 2026 г. спрямо януари 2025 г. е 3,6%.

Какво още може да се очаква през първите месеци от въвеждането на еврото у нас - вижте в интервюто.