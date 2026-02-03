Психолог отговаря защо все повече хора избират самотата пред връзка

Руският психолог Михаил Лабковски хвърля светлина върху друга тайна на човешката душа и отговаря защо хората са самотни и не могат да променят това.

Днес има много самотни хора, които не успяват да подобрят личния си живот и се отказват.

Михаил Лабковски има отговорите защо са самотни и въпроса, който трябва да си зададат, за да се чувстват по-добре.

Във време, когато намирането на събеседник, партньор или дори спътник в живота е само на няколко кликвания разстояние, самотата остава един от най-често срещаните и болезнени проблеми на съвременния човек. Социалните мрежи, приложенията за запознанства, форумите и общностите предлагат безброй възможности за комуникация. И въпреки всичко това, милиони хора все още се чувстват сами. Защо?

Известният руски психолог Михаил Лабковски смята, че причините за неуспешните или несъществуващи връзки не са повърхностни. Те са много по-дълбоки от простото изречение: „Не съм срещнал правилния човек“. Съществуват вътрешни страхове, погрешни вярвания и емоционални модели, които пречат на хората да изградят здрави и стабилни взаимоотношения.

1. Страх от връзки поради негативни преживявания

„Ние не повтаряме грешките на родителите си – ние живеем в тях“, казва Михаил Лабковски.

Негативните преживявания от миналото, независимо дали са лични или произхождащи от семейството, често оставят дълбока следа. Предателството, болезнената раздяла, разводът или израстването в токсична семейна среда могат да създадат убеждението, че любовта непременно означава страдание, контрол или загуба на свобода.

Хората, преживели емоционална травма, често не са наясно с това. Външно те могат да се държат уверено и независимо, с изявления като: „Добре съм сам“ или „Нямам нужда от никого“ . Зад тази маска обаче често се крие силен страх от повтаряща се болка . Вместо да поемат рискове, те несъзнателно саботират потенциални връзки или изобщо не ги започват.

Допълнителен проблем създава статистиката - фактът, че повече от половината бракове завършват с развод, звучи като лична преценка за мнозина . Така се случва хората, дори преди да опитат, вече да вярват, че връзката ще завърши зле. А когато постоянно се очаква провал, е трудно да се откажеш и да се насладиш на връзката.

2. Ниско самочувствие - коренът на проблема

„Ниското самочувствие е в основата на повечето проблеми, от срещите до сериозните връзки“, смята Михаил Лабковски.

Една от най-честите причини за самота не е липсата на потенциални партньори, а убеждението, че човек не заслужава любов. Критичните родители, чувството за непринадлежност в детството или постоянното сравнение с другите могат да доведат до постоянно съмнение в себе си.

Много хора имат невидим списък с условия, които трябва да изпълнят, за да бъдат „достатъчно добри“: успех, външен вид, остроумие, перфектен характер . Ако липсва само едно нещо, те автоматично се изключват от възможността за връзка.

Връзките обаче не са награда за постижения. Любовта не е изпитание, което трябва да се премине. Колкото повече някой се опитва да бъде „идеалният партньор“, толкова повече се дистанцира от себе си – и следователно от истинската близост. Истинската връзка идва от автентичността, а не от персонализирането.

Както казва Лабковски: „Бъди себе си и позволи на правилните хора да те забележат.“

3. Проблеми с комуникацията

Много хора напълно блокират комуникацията си, особено когато харесват някого. Това не е просто срамежливост, а страх от отхвърляне, подигравки или чувството, че не са достатъчно интересни. Тези страхове почти винаги се коренят в ниско самочувствие.

Съществува и обратната крайност: хора, които не знаят как да водят разговор, които отговарят кратко, безпристрастно и без емоции. Такава комуникация не оставя място за близост, обмен или искра.

Същността на комуникацията не е в перфектните изречения, а в жизнерадостността, искреността и интереса към другия човек. В способността да слушаш, да споделяш, да се смееш и да присъстваш. Без емоционална откритост и любопитство към хората е трудно да се изградят по-дълбоки взаимоотношения.

Какво е важно да запомним?

Самотата не е наказание, но и връзката не е панацея. Според Лабковски, ключът към всичко е връзката, която човек има със себе си. Само когато има вътрешна стабилност, самоуважение и мир, е възможно да се изградят здравословни отношения с другите.

Всеки човек е цял свят. Ако в този свят има ред, топлина и сигурност, някой ще иска да влезе в него. Но ако в него царят страх, негодувание и тревожност, дори най-големият брой съобщения, харесвания или срещи няма да донесат удовлетворение.