Цените в магазините ни като във Виена: Очакванията на Атанас Пеканов за доходите ни и парите от ПВУ

Преходът към еврото мина плавно, но не бива да мълчим и да не казваме, че не е имало проблеми, които бяха технически и логистични. Относно цените - общата инфлация намалява. Най-големият ръст е при услугите, например фризьорите. Тук и конкуренцията трябва да играе роля. Но виждам че и цените в магазините настигат тези във Виена. Това каза бившият служебен вицепремиер Атанас Пеканов в ефира на Нова телевизия.

Попитан какво очаква да стане с доходите и ще растат ли те, той отговори, че за да се случи това трябват реформи, а такива не се правят. Именно защото реформите не се случват, доходите може и да не нараснат.

По думите му в Хърватия също е имало инфлация след приемането на еврото, но доходите им са се увеличили.

Парите по ПВУ

Относно Плана за възстановяване (ПВУ) Пеканов коментира, че има възможност да загубим всички пари, но според него ще загубим половината. Причината е, че от 84 мерки е изпълнена едва 1.

"Оставащите пари по ПВУ са 2.5 млрд. евро. Четвъртото плащане трябваше да го заявим още миналата година. До лятото на тази година трябва да изпълним всички мерки, защото този план свършва и аз не виждам как ще стане", обясни той.