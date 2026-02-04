В Армения обмислят Министерство на секса заради сексуалното неудовлетворение у жените

Арменският политик Саргис Карапетян, високопоставен представител в партията "Силна Армения", поиска създаването в Армения на "министерство на секса". В телевизионен подкаст Карапетян заяви, че сексуалното неудовлетворение у жените подхранвало нарастващата им политическа активност. Той подчерта, че визира най-вече белите жени на средна възраст. Карапетян каза, че създаването на "министерство на секса" ще допринесе за разрешаването на този род проблеми на жените и ще помогне и за увеличаване на раждаемостта в страната.

Идеята породи както подигравки, така и критики в страната, като инфлуенсърки, журналистки и жени политици обвиниха Карапетян, че принизява жените до сексуален обект, отбелязват "Дейли мейл" и "Дейли телеграф".

Предложението на политика беше формулирано малко преди на 12 февруари партия "Силна Армения" да обяви кандидата си за премиер на парламентарните избори, които ще бъдат произведени това лято в страната. Смята се, че това може да е племенникът на Саргис Карапетян – Нарек Карапетян.

