Момчето, родено със ски на краката, което ще опита да качи България на олимпийския връх

"Българските олимпийци в Милано/Кортина" е спортна поредица на Actualno.com, в която представяме спортистите на България на Зимните олимпийски игри 2026.

Най-добрият български скиор Алберт Попов ще се стреми към олимпийския подиум за трети пореден път. След участията си на Зимните олимпийски игри в Пьонгчанг през 2018 г. и в Пекин през 2022 г., сега Попов отново ще представя България – този път по заснежените писти на Милано/Кортина, като влиза в състезанието в може би най-добрата форма в кариерата си.

Алберт Попов за трети път на олимпийската сцена

Любовта на Алберт Попов към ските започва още в най-ранна детска възраст. Първите си стъпки в този спорт той прави, когато е едва на две години. Само на 30 минути от родната му София се намира хижа „Алеко“ – мястото, където Попов прави първите си слаломи. Родителите му го записват в ски клуб „Мотен“, чийто състезател е и до днес.

Още: В последния старт преди Олимпийските игри: Алберт Попов със солидно класиране

Алберт започва състезателната си кариера през 2010 година и бързо се утвърждава като един от най-талантливите млади скиори. В кариерата си печели престижни международни турнири като Trofeo Topolino в Италия, Skofja Loka в Словения, Val d’Isère във Франция и други.

Тежкият момент в живота на Алберт

На 17 ноември 2015 г., по време на подготвителен лагер в Зьолден, Австрия, съдбата го изправя пред тежко изпитание. Алберт Попов и част от екипа му претърпяват тежка автомобилна катастрофа, при която загива неговият треньор Драго Грубелник. Самият Попов и помощник-треньорът Димитър Христов са сериозно пострадали.

По пътя към върха

След година на тежки тренировки и възстановяване Попов постепенно започва да катери стълбата на успеха отново. През 2018 г. става бронзов медалист в гигантския слалом на Световното първенство за младежи в Давос, а през 2023 г. достига за първи път до подиум на старт от Световната купа, класирайки се трети в Палисейдс, САЩ. В началото на миналата година Алберт най-накрая печели дългоочакваното злато в слалома на Световната купа в Мадона ди Кампильо, Италия - 45 години след първата победа на Петър Попангелов.

Сега за него е време да опита да прибави и олимпийско злато в своята колекция. Той ще стартира с номер 18 на олимпиадата. Попов заема това място в ранглистата на слалом, като ще се надява, че Италия отново ще му донесе късмет, както бе в Мадона ди Кампильо преди година.

Автор: Кристин Попова

Още от "Българските олимпийци в Милано/Кортина": Златното момче на българския сноуборд, което ще се бори за олимпийска титла