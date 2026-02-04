Катастрофа в морето: 15 мигранти загинаха край остров Хиос (ВИДЕО)

Най-малко 15 души загинаха, а десетки други бяха ранени във вторник късно вечерта след като кораб на гръцката брегова охрана се сблъска с моторница, превозваща нелегални мигранти край източния егейски остров Хиос, съобщиха властите, предаде гръцкото издание Kathimerini. Инцидентът е станал, докато моторницата, се е опитвала да се приближи до района на Мирсиниди на източния бряг на острова, за да слязат пътниците.

Лодката е превозвала около 30 души и е била оборудвана с мощен двигател, когато е била засечена от патрулен кораб на бреговата охрана, действащ от близките острови Оинусес, заяви високопоставен гръцки служител.

Последва преследване, по време на което двата кораба се сблъскаха, според служители на бреговата охрана.

Броят на загиналите може да нарасне

До полунощ властите бяха потвърдили 15 смъртни случая – 11 мъже и четири жени – и предупредиха, че броят на жертвите може да се увеличи.

Веднага беше стартирана мащабна операция по издирване и спасяване, в която участваха множество кораби на бреговата охрана и частна лодка, превозваща цивилни водолази. ОЩЕ: Бременна жена загина, а десетки са в неизвестност след корабокрушение с мигранти край Лампедуза

Οταν εμείς είμαστε στα ζεστα σπίτια μας και κάτω από τα παπλώματα, κάποιοι άλλοι, στην άγρια νύχτα, μέσα στην θάλασσα και στους κακούς καιρούς, προσπαθούν να μας προστατεύσουν ώστε μια μέρα να μην μιλάμε Αυγανικά σε αυτήν εδώ την Χώρα. Γιαυτό, πριν ανοίξετε το στόμα σας κατά του… pic.twitter.com/jxixbC7HcE — Theofilos Nikolaidis (@liberalgreek) February 4, 2026

Бременни жени са загубили децата си

Линейки бяха разположени на пристанището на Хиос, транспортирайки ранени оцелели до болница „Скилицейо“ на острова. До полунощ екипите на спешна помощ бяха прехвърлили 24 мигранти, включително две бременни жени, както и двама служители на бреговата охрана, които получиха леки наранявания.

По-късно служители на болницата потвърдиха, че две бременни жени са загубили бебетата си.

Съобщава се, че трима от хоспитализираните мигранти са претърпели операция поради тежки наранявания на жизненоважни органи.

Обяснението на гръцката брегова охрана

Гръцката брегова охрана публикува изявление относно инцидента. „Операторът на моторната лодка не е спазил визуалните и звуковите сигнали на патрулния кораб. Вместо това, моторната лодка е обърнала курса си и се е сблъскала с патрулния кораб от дясната си страна“, се казва в изявлението. „Поради силата на удара, моторната лодка се е преобърнала и е потънала, което е довело до падане на всички на борда в морето". ОЩЕ: Кола с мигранти се преобърна в дере близо до България