Двукратен шампион с ЦСКА: Първите три мача са решаващи!

Двукратният шампион на България с ЦСКА Петър Витанов коментира представянето на тима по време на зимната подготовка, а също така сподели и очакванията си за пролетния дял от шампионата. Патрика, както всички наричат именития футболист, говори пред колегите от „Мач Телеграф“ като бе категоричен, че първите три мача ще бъдат решаващи за тима на Христо Янев. Както е известно, „армейците“ посрещат Арда Кърджали на 6 февруари, а след това имат два двубоя с ЦСКА 1948 – за първенството и за Купата на България.

Петър Витанов допълни, че очаква ЦСКА да се намеси в борбата за челните места в Първа лига. Според него ни очаква много интересна битка за титлата в първенството. Той обаче предупреди Христо Янев и възпитаниците му, че трябва да са максимално концентрирани и за миг да не се отпускат, ако искат да изпълнят целите си.

„Не бива и за миг да се отпускат“

„Мисля, че ЦСКА успя да направи една добра зимна подготовка. Важно е, че завършиха с победи. Трябва да показват постоянство. В контролите започнаха слабо, но резултатите и играта в последните мачове се подобри. Завършиха с победи, а това е добре за самочувствието на момчетата. Очаквам сега ЦСКА да се намеси в борбата за челните места. Битката ще е много интересна“.

„Първите три двубоя на ЦСКА са много тежки и решаващи. Стартират срещу Арда на „Васил Левски“, но това няма да е никак лек двубой. След това са двата двубоя с ЦСКА 1948 за първенството и Купата на България. Те също ще са много трудни. Не бива и за миг да се отпускат. Ако искат да започнат по положителен начин, ще трябва да дадат всичко от себе си. Трябва да почнат много сериозно и да вдигнат самочувствието си с три хубави победи. Ако това се случи, ще дойде и самочувствието. Имат добър отбор и възможности“, сподели именитият футболист.

