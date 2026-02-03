БСК със становище за промените в пенсионната система

Българската стопанска камара (БСК) подкрепя проекта за промени в КСО и пенсионната система, въвеждащи т.нар. мултифондове, съобщиха от организацията. В становище до ресорните парламентарни комисии БСК изложи своите мотиви за подкрепата и прави допълнителни предложения към текста на законопроекта, внесен от Министерския съвет на 30.01.2026 г. Според БСК предложенията в законопроекта са конструктивни и наложителни, целят повишаване защитата на интересите на осигурените лица и стабилността на сектора на допълнителното пенсионно осигуряване (ДПО).

Мотиви за подкрепата:

1. В проекта са отразени получените препоръки за развиване и усъвършенстване на регулаторната рамка на пенсионните фондове от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), както и част от направените изводи в Анализа на действащата пенсионна система и предложения за нейното усъвършенстване, изготвен от Икономическия и социален съвет (ИСС). Анализирани са нормативната уредба и добрите практики на държави от Централна и Източна Европа със сходни пенсионни системи, които са въвели многофондовата система.

2. Със законопроекта се предлага въвеждането на многофондова система във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. По този начин се гарантира свободата на осигурените лица за избор на подфонд с определен инвестиционен профил, при отчитане на неговия жизнен цикъл и интереси. Всяко лице има възможност, както при първоначален избор на УПФ и ДПФ, така и след избора, да избере/промени дружеството и съответния подфонд, в който ще бъдат управлявани неговите средства. По този начин:

• ще се създадат условия за постигане на по-висока доходност в периода на осигуряването им в динамичен подфонд за младите хора, непосредствено след навлизане в трудовия живот и в най-активните им години след това, и необходимата сигурност за лицата преди пенсиониране – в периода на осигуряването им в консервативен подфонд.

• ще се гарантира свобода за инвестиционен избор и ще се създадат условия осигурените лица активно да участват в инвестиционния процес, да променят мотивация и поведение, в съответствие със собствения си инвестиционен хоризонт, житейски потребности и поносимост към риск.

3. Намалява се размерът на удържаните такси и удръжки, които пенсионноосигурителните дружества могат да събират във връзка с управлението на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

• По този начин се създават условия за повишаване на размера на средствата, натрупани по партидите на осигурените лица.

• Въвеждането на двукомпонентен модел на инвестиционната такса, при който част от таксата ще се базира на стойността на управляваните активи, а останалата част – на постигнатата доходност, ще допринесе за постигане на по-добри резултати при управление на средствата на осигурените лица.

• Създават се условия за предвидимост – удръжката върху всяка осигурителна вноска се намалява постепенно в рамките на 10-годишен период.

4. С промените се гарантира финансовата стабилност на пенсионноосигурителните дружества:

• Увеличението на капитала има за цел да осигури оперативната и финансова устойчивост на пенсионноосигурителните дружества, което ще им даде възможност да устояват на пазарни колебания и да обезпечат безпроблемното осъществяване на своята дейност при новите условия.

• Осигурява се финансова стабилност при създаването и поддържането на резервите на пенсионните дружества, с което се гарантира изпълнението на задълженията към осигурените лица.

• Увеличаването на капиталовата база ще разшири инвестиционни възможности на пенсионноосигурителните дружества.

5. Създават се възможности за инвестиции в нови финансови инструменти. С добавянето на нови финансови инструменти в списъка на допустимите финансови инструменти се дава възможност за разработване на инвестиционни решения, с които ще се осигури по-висока доходност и разнообразие при инвестиране на средствата на осигурените лица.

6. С въвеждането на многофондовата система се създава конкурентна среда, в която пенсионните фондове ще предлагат различни инвестиционни решения, с цел постигането на по-висока доходност от управлението на средствата на осигурените лица и повишаване размера на отпусканите от тях пенсии.

7. Предложената промяна в механизма за гарантиране на минималната доходност премахва ограниченията върху инвестиционната политика на пенсионните фондове. Въвеждането на нов пазарен показател (бенчмарк) ще позволи да се създадат условия за обективно съпоставяне на доходността на фондовете. Това ще позволи на дружествата да проявяват по-голяма гъвкавост в управлението на инвестициите.

8. Осигурените лица ще могат да променят участието си от по-високорисков фонд към по-нискорисков подфонд и обратно след отчитане на жизнения им профил и отчитане на техните интереси, чрез попълване на въпросник. Предвидено е задължително информиране и консултиране на лицата при избора на подходяща за тях инвестиционна възможност, с оглед вземане на информирано решение.

9. Въвеждането на голям брой подфондове в доброволното пенсионно осигуряване ще повиши интереса към тази полезна и перспективна форма на осигуряване. Разширяването на инвестиционния спектър ще позволи на пенсионноосигурителните дружества да разработят нови инвестиционни стратегии за управление на средствата на лицата, съобразени с техния жизнен цикъл (период на осигуряване). Създават се условия да се привличат повече осигурени, като предлагат различни инвестиционни пакети, адаптирани към динамиката на пазарите, с цел постигане на по-висока доходност.

10. Предвидени са промени, насочени към повишаване на изискванията към пенсионните продукти и тяхната дистрибуция. В новата ситуация се повишават изискванията към осигурителните посредници при дистрибутирането на пенсионните продукти. Въвежда се задължително обучение и изпит за лицата, които ще информират и консултират осигурените лица при избор на пенсионен продукт. В резултат се очаква те да извършват обективна оценка на индивидуалните потребности на клиента и предлагане на най-подходящ за него продукт.

Предложения за включване в текста на законопроекта:

1. Правото за прехвърляне към I стълб (Държавно обществено осигуряване (ДОО)) да е еднократно и да е възможно само към момента на пенсиониране от I стълб.

• Осигуреното лице може да направи информиран избор за по-изгодния за него вариант за пенсиониране, само когато има информация за размера на двете пенсии – от ДОО и от УПФ.

• Участието в УПФ с прекъсвания би донесло загуби за осигурените лица, защото натрупването на средствата в УПФ носи икономически ползи, само ако се извършва за дълъг период от време, от началото на трудовата дейност до момента на пенсионирането им.

• Участието в УПФ за дълъг период от време позволява да се елиминират възможно в най-голяма степен колебанията в доходността на пазара.

2. Да се извършат законодателни промени, насочени към привличане на повече осигурени лица във фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, като използват възможностите, които се предлагат с въвеждането на многофондова система, подкрепени и от Анализа на ИСС за развитие на пенсионната система – напр., данъчното облекчение за личните вноски да се установи на 15% от данъчната основа, а размерът на данъчно освободената вноска при работодателските вноски за доброволно пенсионно осигуряване да се увеличи на 120 лв. на месец за осигурено лице, като преценката от актуализация се прави ежегодно.