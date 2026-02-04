Войната в Украйна:

И в Родопите не искат огромен фотоволтаичен парк

04 февруари 2026, 11:02 часа 331 прочитания 0 коментара
Смолян не иска огромен фотоволтаичен парк в квартал "Устово" с площ от 40 дка. Проектът се посреща с бурно недоволство от местните, които излизат на протест срещу инвестиционното намерение.

Хората се страхуват, че гората над града ще бъде изсечена, което може да е предпоставка за наводнения, каквито смолянският квартал вече е преживявал.

Местните смятат, че има риск от свлачища и загуба на естествена стабилизациа заради планираните изкопи и бетонни фундаменти за монтиране на фотоволтаичните съоръжения.

Също така има подозрения, че при монтажните дейности подземните води могат да бъдат замърсени.

Недоволните считат, че кварталът, разположен под проекта, е застрашен, а в случай на бедствие отговорността пада върху местната община, а не върху инвеститора.

Протест срещу проекта

За днес е насрочен първият от двата протеста срещу изграждането на фотоволтаичния парк (ФВП) в "Устово". Той ще се проведе днес пред Съдебната палата в Смолян.

Организаторите предупреждават за реална опасност съдът да прекрати делото, заведено от граждани срещу решението на местния парламент за изсичане на гора и изграждане на фотоволтаична електроцентрала.

Според тях прекратяването на делото би означавало отказ от правосъдие по въпрос с голям обществен интерес и заглушаване на гласа на над 90 граждани, обединили се в защита на природата. Местните жители подчертават, че подобно решение ще даде зелена светлина за изсичане на гора в града, което поражда притеснения за околната среда и местната общност, предаде Фокус.

Следващият протест е насрочен за събота, 7 февруари.

Решение на съда по едно от делата

На този фон преди 2 дни Административният съд в Смолян отмени решението на Общинския съвет за изграждане на фотоволтаична централа в града на площ от 40 дка. За изхода на делото, образувано по жалба на дружеството - „Изохим билд“ ЕООД, съобщи съдията-докладчик Игнат Колчев.

Той потвърди, че има и второ дело, по жалба на 93-ма души от Смолян, което също е на негов доклад, но то все още не е разгледано, и предстои да бъде прекратено поради липса на правен интерес.

През декември жители на смолянския квартал Устово излязоха на протест, на който се обявиха против изграждането на фотоволтаичната централа в местността Пазлак на метри от домовете им.

И двете дела в Административния съд са срещу решението на Общински съвет – Смолян, с което се предоставят за 30 години четири общински имота с площ от 40 дка за изграждане на фотоволтаичен парк на фирма "Ем ен джи енерджи". Съдията-докладчик уточнява, че преди гласуване на решението, в ОбС е депозирано инвестиционно предложение от друг кандидат "Изохим билд", което не е взето под внимание. Това е и основният мотив на съда да отмени акта на Съвета, предаде БТА.

По думите на Колчев при наличие на две идентични инвестиционни предложения не е било обсъдено второто, внесено в законовия срок. Той уточни, че делото не касае въпроса дали да бъдат изграждани такива съоръжения, а кой инвеститор да получи правото на строеж.

Според съдията-докладчик делото по жалба на жителите на Смолян и екологичните аргументи, които представят те, не са предмет на настоящото дело и е следвало да бъдат поставени при отреждането на терените през 2022 г.

Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
