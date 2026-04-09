Приходите на Русия от петрол и газ паднаха близо два пъти от началото на годината

Приходите на Русия от петрол и газ за първото тримесечие на 2026 г. са спаднали с почти 50 на сто на годишна база, а в същото време бюджетният дефицит вече е надхвърлил очакваното за цялата година. Това става ясно от предварителната оценка за изпълнението на федералния бюджет през първото тримесечие на 2026 г., публикувана от руското Министерство на финансите.

Приходите от петрол и газ са намалели с 45,4 на сто на годишна база до 1,44 трилиона рубли, "предимно поради по-ниските цени на петрола“, според финансовото министерство. Общите бюджетни приходи са намалели с 8,2 на сто до 8,31 трилиона рубли, докато разходите са се увеличили със 17 на сто до 12,89 трилиона рубли.

Бюджетният дефицит расте

"Въз основа на резултатите от януари-март 2026 г. федералният бюджет е отчел дефицит от 4,58 трилиона рубли (1,9 на сто от БВП) или с 2,62 трилиона рубли повече от същия период на миналата година", се посочва в оценката на руското финансово министерство.

"Високият дефицит в началото на годината се дължи предимно на авансовото финансиране на разходите“, подчертават от Министерството на финансите.

Бюджетният дефицит на Русия вече надвишава предвиденото за цялата година, което е 3,79 трилиона рубли, или 1,6 на сто от БВП.

