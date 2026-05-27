"На Сарафов му е казано "заповядвам ти да си отидеш": Диана Дамянова за промените в съдебната система (ВИДЕО)

27 май 2026, 18:30 часа 899 прочитания 0 коментара

"Борислав Сарафов си отива, защото е получил заповедта "заповядвам ти да си отидеш". Това заяви комуникационният експерт Диана Дамянова в интервю за Студио Actualno, коментирайки внезапното оттегляне на доскорошния изпълняващ функциите главен прокурор от ръководството на Националната следствена служба.

По думите ѝ случващото се около Сарафов не е въпрос на личен катарзис, а на политическо решение, взето от факторите, които досега са го подкрепяли.

"Това се случва днес със Сарафов - той е получил заповедта да си отиде", каза Дамянова, като направи паралел с "Малкият принц" и сцената с царя, който нарежда на героя да напусне.

Според нея оттеглянето на Сарафов е опит да бъдат запазени по-ниските нива в прокуратурата и следствието, където всъщност се намира истинският проблем. "Кучето никога не е било при Сарафов, а в това, че има зависимости на много нива", заяви тя.

Дамянова беше категорична, че не вярва в идеята, че смяната на лица автоматично води до морална промяна в държавата. "Ако някой си въобразява, че идват едни добри хора и ремонтират морала на държавата и правосъдната система, този някой е по-тъп от царя в "Малкият принц"", коментира тя.

По думите ѝ истинската реформа може да дойде само чрез сериозен контрол, законодателни промени и "партиен страх" в широкия смисъл на думата, а не чрез очаквания за лична добродетел у политиците.

"Тотално управленско безхаберие"

В разговора Дамянова засегна и провала по Плана за възстановяване и устойчивост, като определи усвояването на едва 53% от средствата като резултат от "тотално управленско безхаберие".

Тя смята, че България през последните години практически е съществувала без ефективно управление, докато администрацията и съдебната система са останали без реален контрол.

Според нея държавата е допуснала създаването на олигополи и картели, особено в сфери като телекомуникациите, където цените са значително по-високи в сравнение с други европейски държави.

"Няма достатъчно държава, която да предпази потребителя", каза Дамянова, макар да подчерта, че самата тя е човек с десни икономически възгледи.

Тя коментира и кадровите скандали около "Прогресивна България", като отбеляза, че е "учудена колко малко скелети излизат" около новото управление. По думите ѝ формацията все още не функционира като класическа партия, а по-скоро като "облак", тъй като липсват структури по места и вътрешен контрол.

В края на разговора Дамянова разкритикува и част от словото на президента Румен Радев за 24 май, определяйки фразата за "глобалния свят на обезличаващи се култури и чезнещи езици" като "класически нонсенс, облечен в поетична фраза". "Предизвикването на такъв конфликт с подобно изречение е израз на обикновена глупост", заяви тя.

