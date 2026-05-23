Министър на Радев разработва нов вид изкуствен интелект - Sigma AI

Фокусът ни е през първите две седмици е да направим ново предложение за структура на министерството, която ще представим следващата седмица. Направихме този анализ, за да видим кои звена са най-работещи и как трябва да работи министерството. Около 600 човека е щатното разпределение в двете министерства, а около 70 са незаетите щатни бройки. Това заяви министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев в ефира на bTV. Още: Лудост за разходи за изкуствен интелект: Google ще инвестира 40 милиарда долара

Припомняме, че кабинетът "Радев" обедини Министерството на иновациите и растежа и Министерството на електронното управление в едно ведомство - Министерство на иновациите и дигиталната трансформация.

Първото нещо, по което сме започнали работа, е разработването на платформата Sigma AI - изкуственият интелект, обяви министър Василев.

"На първо място започваме с прозрачността. Дълбоко вярвам, че прозрачността е най-сериозният лек срещу корупцията. Ще извадим всички разходи на държавата през годините, ще ги направим в разбираем вид за хората. Ще го покажем за ключови сектори в държавата, как са се разходвали, кои са фирмите, какви са свързаностите. До няколко седмици ще покажем първата версия на платформата, която ще адресира разходването на големи публични ресурси в един от най-наболелите отрасли. Ще направим нарочно събитие. След това ще надградим с модули за контрол", обясни още той.

Какви ще са целите?

Още: Не бързайте с Google и AI: Ето защо алгоритмите често ви поставят грешна диагноза

Василев посочи, че ще предложи нова структура, която ще покаже къде и как оптимизираме администрацията, ще покаже къде и как да направим администрацията по-ефективна.

Целите ни са - трансформация на икономиката на България към индустрии с висока добавена стойност. Втората голяма задача е трансформация на работата на администрацията като процеси и разработване на дигитални услуги, в полза на бизнеса и хората. Именно затова обединихме двете министерства, за да е ясно кой носи отговорност, добави министърът.

По думите му разработването на Sigma AI ще доведе до съкращаването на хора.

Още: INSAIT представя ново поколение изкуствен интелект