Издънки на тема “справедливи цени“ в древността: Разказва икономистът Красен Станчев (ВИДЕО)

26 май 2026, 18:30 часа

Що е то “справедливи цени“ и как един университетски преподавател би обяснил това понятие на студентите си. На този въпрос в предаването Студио Actualno отговори икономистът доц. д-р Красен Станчев, преподавател в Софийския университет "Св. Климент Охридски“ и основател на Института за пазарна икономика: “Справедлива цена, има такива опити. Първият опит е правителството на Александър Стамболийски. То го е използвало тогава и има Закон за борба със спекулата. Вторият опит със Закон за борба със спекулата е 1991 г., поради простата причина, че всички се уплашиха от инфлацията и особено народните представители. И със силите на БСП беше прието такова нещо.

Над две хилядолетия преди Христа

За първи път идеята за справедлива цена е оборена през 2375 г. преди нашата ера. Това е един цар, Урукагина, от Лагаш, това е в Шумерия.

Той издава указ, който забранява контрола върху цените. Т.е. цар Урукагина е разбрал, че справедлива цена е онази, на която вие като купувач и аз като продавач се уговаряме да се сключи сделка.

Подобен указ има и на територията на България, доколкото си спомням датира от 324 г. преди нашата ера. Това е така нареченият Пистирски надпис (по-изведтен като надписът от Пистирос, бел. ред.).

Където местният цар казва, че оттук нататък няма да се определят цените, няма да се контролират търговците, няма да кара хората да служат в армията и те сами ще съдят кой крив и кой прав. Те сами ще си избират съдиите и полицаите.

Справедлива цена и в Пистирския надпис, и при Урукагина, и оттогава досега, т. е. 43 века е тая, която се договаря между купувач и продавач.

Що е несправедлива цена

Несправедлива цена може да се получи тогава, когато продавачът е по някакъв начин в коалиция и в сговор, картел, с управляващите. С, дали ще бъде един цар, дали ще бъде друг цар.

Между другото, камъкът Розета (Розетският камък, бел. ред.), той е в Британския музей, който служи за разчитане на египетските йероглифи, тъй като е на три езика, на гръцки, арамейски и египетски, или там както се казва, казва същото.

Няма да облагаме хората с данъци. Данъците ще бъдат такива, каквито бяха, т. е. 2% и няма да се контролират цените.“

Намесва се Хитлер

По повод намеренията на правителството на Румен Радев срещу високите цени, Красен Станчев каза, че мярката не е много нова.

Тя е от 1923 г. и това е точка 16 от програмата на партията на Адолф Шикългрубер, на Хитлер. Точка 16 казва, “Ние ще се борим с веригите, защото това не е правилно, ще дадем път на малкия бизнес, ще направим народни магазини и т.н.“

Икономистът разкритикува и намеренията на кабинета по отношение на мерките за съкращение на разходите в администрацията и увеличаването на осигурителната тежест.

Спасиана Кирилова
