И Норвегия ще бъде охранявана от френския ядрен чадър

Норвегия ще бъде охранявана от френския ядрен чадър, заяви днес премиерът Юнас Гар Стьоре пред норвежката новинарска агенция Ен Ти Би (NTB). Стьоре пътува днес следобед до Париж, за да се срещне с президента на Франция Еманюел Макрон, информира агенцията. Двамата подписаха споразумение за отбрана, което включва присъединяване на Норвегия към френската инициатива за ядрена защита, допълва Ен Ти Би.

Макрон съобщи днес, че Норвегия е приела да се присъедини към френския ядрен щит, превръщайки се по този начин в „последната държава, която получава ядрена защита от Франция“ на фона на нарастващото в Европа безпокойство относно ангажимента на САЩ към регионалната сигурност, предаде Ройтерс. През март Франция предложи да разшири защитата на ядрения си щит и към други европейски държави.

