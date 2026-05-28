НА ЖИВО: САЩ няма да свалят санкциите срещу Иран, дори да се откаже от урана си

На 28 февруари 2026 г. Израел нанесе "превантивен удар" срещу Иран, а Съединените щати също се включиха. Ударите бяха насочени срещу "иранския апарат за сигурност". Сред целите досега бяха Техеран, Кум, Исфахан (там има обекти на иранската ядрена програма) и Хорамабад. The New York Times, на база свои източници, потвърждава за участието на американски военни самолети в операцията и добавя, че се очаква тя да е по-мащабна от 12-дневната война през миналата година. Според американския президент Доналд Тръмп целта е да се унищожи цялата ракетна програма на Иран и да се разградят напълно Военноморските сили на страната. Около 22:30 часа българско време на 28 февруари американски и израелски източници обявиха, че аятолах Али Хаменей е убит при атаките.

Иран няма да получи облекчаване на санкциите в замяна на отказ от високообогатения си уран. Това заяви американският президент Доналд Тръмп, докато САЩ и Иран продължават преговорите, насочени към прекратяване на конфликта в Близкия изток. „Не, не, категорично не. Не облекчаване на санкциите, не“, каза Тръмп в телефонен разговор, когато го попитаха дали настоящата сделка би довела до облекчаване на санкциите, ако Иран се откаже от високообогатения си уран.