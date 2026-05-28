Заради Иран: САЩ са изчерпали запасите си от критични ракети

На САЩ може да са им нужни между 3 и 5 години, за да възстановят ключови запаси от ракети, изразходвани широко във войната с Иран. Това става ясно от нов анализ, оповестен от Асошиейтед Прес. Резултатите предизвикаха притеснения относно готовността за евентуален конфликт на САЩ с Китай.

В доклада се отбелязва, че запасите от крилати ракети „Томахоук“, прехващачите „Патриът“ и системите „THAAD“ са силно изчерпани. Дори с увеличените разходи за отбрана при Тръмп, възстановяването на запасите ще отнеме години, тъй като производствените мощности са ограничени.

Предполагаемите срокове за възстановяване на запасите са както следва:

Ракети „Томахок“: до 2030 г.

Прехващачи „THAAD“: до края на 2029 г.

Ракети „Патриът“: до средата на 2029 г.

Припомняме, че по-рано днес стана ясно, че украинският президент Володимир Зеленски е изпратил писмо до американския си колега Доналд Тръмп и Конгреса на САЩ, в което повдига въпроса за критичната липса на ракети за противовъздушна отбрана в Украйна. Единственото средство на Украйна за сваляне на руски балистични ракети са именно американските прехващачи на системата за противовъздушна отбрана "Пейтриът".

