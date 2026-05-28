Кабинетът "Радев":

Заради Иран: САЩ са изчерпали запасите си от критични ракети

28 май 2026, 1:15 часа 505 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Заради Иран: САЩ са изчерпали запасите си от критични ракети

На САЩ може да са им нужни между 3 и 5 години, за да възстановят ключови запаси от ракети, изразходвани широко във войната с Иран. Това става ясно от нов анализ, оповестен от Асошиейтед Прес. Резултатите предизвикаха притеснения относно готовността за евентуален конфликт на САЩ с Китай.

Още: Анализ: Войната с Иран поставя под въпрос запасите от ракети "Томахоук" на САЩ

В доклада се отбелязва, че запасите от крилати ракети „Томахоук“, прехващачите „Патриът“ и системите „THAAD“ са силно изчерпани. Дори с увеличените разходи за отбрана при Тръмп, възстановяването на запасите ще отнеме години, тъй като производствените мощности са ограничени.

Предполагаемите срокове за възстановяване на запасите са както следва:

  • Ракети „Томахок“: до 2030 г. 
  • Прехващачи „THAAD“: до края на 2029 г. 
  • Ракети „Патриът“: до средата на 2029 г.

Припомняме, че по-рано днес стана ясно, че украинският президент Володимир Зеленски е изпратил писмо до американския си колега Доналд Тръмп и Конгреса на САЩ, в което повдига въпроса за критичната липса на ракети за противовъздушна отбрана в Украйна. Единственото средство на Украйна за сваляне на руски балистични ракети са именно американските прехващачи на системата за противовъздушна отбрана "Пейтриът".

Още: Решено: Полша ще произвежда ракети за ПВО системите "Пейтриът"

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пейтриът THAAD ракети Patriot Patriot Pac 3 Томахоук война Иран
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес